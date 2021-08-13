شكرا لقرائتكم خبر عن الصيام المتقطع مفيد للوقاية من أعراض التسمم الغذائي الشديدة..دراسة تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصيام المتقطع يحسن من السمات الأيضية والهضمية عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهاب ومقاومة الأنسولين ومستويات السكر في الدم، وبجانب الغرض الأساسي من اتباع نظام غذائي هو فقدان الوزن، إلا أن هناك بعض الأنظمة التي تقدم أكثر من مجرد فرصة لإخراج الدهون الزائدة من محيط الخصر ولكن النظام الوحيد الذي يخلو من جميع القيود الغذائية ويطلب من المرء فقط الصيام من وقت لآخر خلال اليوم، وفقا لتقرير لموقع time now news.

ووفقًا لخبراء جامعة كولومبيا البريطانية في كندا، يمكن أن يكون الصيام مفيدًا للوقاية من أعراض التسمم الغذائي الشديدة علاوة على ذلك، يمكن أن يقلل الالتهاب الشديد وتلف الأنسجة وهو سبب رئيسي لعدم الراحة في المعدة أثناء التسمم الغذائي ومع ذلك، يوصي الخبراء بالحذر إذا أراد المريض التفكير في الصيام المتقطع أثناء التسمم الغذائي، فيجب أخذ رأي الطبيب.

فوائد الصيام المتقطع

مفيدًا للقلب: يمكن أن يكون روتين النظام الغذائي 16: 8 منقذًا لملايين الأشخاص الذين يتعرضون لأمراض القلب سنويًا من المعروف أن النظام الغذائي ينظم ضغط الدم والالتهابات والكوليسترول والدهون الثلاثية على المدى الطويل ، يمكن أن تؤدي المستويات غير الصحية من هذه العلامات إلى أمراض القلب المزمنة ومع ذلك، مع هذا النظام الغذائي ، يمكن تجاهل نفس الشيء.

يحسن صحة الدماغ: من المعروف أن الصيام المتقطع يحسن ميزات التمثيل الغذائي عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهاب ومقاومة الأنسولين ومستويات السكر في الدم على المدى الطويل، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات أيضًا إلى أن الحالة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

يطيل العمر: من المعروف في بعض الدراسات أن التحكم المستمر في السعرات الحرارية وتقييدها يطيل العمر الافتراضي، والصيام المتقطع مفيدًا في تعزيز حياة أكثر صحة.