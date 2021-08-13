كورونا في إيران.. 527 وفاة جديدة خلال 24 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، تسجيل 527 حالة وفاة بفيروس كورونا و39 ألفاً و119 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، في إفادة صحفية، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 527 حالة وفاة بفيروس كورونا مع 39 ألفاً و119 إصابة".

وأضافت لاري أن 7154 من المصابين بإيران في حالة صحية حرجة للغاية ويرقدون في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وذكرت وسائل إعلام رياضية إيرانية، أن بطل آسيا في كمال الأجسام، الإيراني حسين شيباني، توفي الجمعة إثر مضاعفات سلالة "دلتا" المتحورة من كورونا.

وكان وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، قال، الخميس، إن "سلالة دلتا المتحورة من كورونا تستهدف الشباب أكثر من كبار السن.

