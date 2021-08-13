لليوم الثاني.. حصيلة وفيات قياسية بكورونا في روسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجّلت روسيا، الجمعة، 815 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة، في معدل قياسي لليوم الثاني يرجع إلى تفشي المتحورة "دلتا" وحملة تلقيح بطيئة.

وبذلك، يرتفع عدد الوفيات، وفق إحصاءات الحكومة، إلى 168.864، لكن هذا الرقم جزئي، إذ لا يتضمّن إلا وفيات جرى تشريحها وسببها الرئيسي فيروس كورونا.

وبحسب وكالة "روسستات" للإحصاءات، والتي تعتمد تعريفاً أوسع للوفيات الناجمة عن كوفيد، سجّلت روسيا أكثر من 300 ألف وفاة حتى نهاية يونيو/حزيران.

وتبدو موجة الوباء التي تجتاح البلاد مدفوعة بالمتحورة "دلتا" أكثر فتكاً، إذ سجلت نحو 21 ألف وفاة في يونيو/حزيران وحده وفق "روسستات"، في وقت لا يقبل الروس بكثافة على مراكز التلقيح.

وبالكاد، تلقى 30% من السكان جرعة لقاح واحدة، في حين أن حملة التلقيح التي روّجت لها السلطات بكثافة انطلقت في ديسمبر/كانون الأول.

ورفعت السلطات غالبية القيود خصوصاً في موسكو، التي تشكل بؤرة رئيسية للوباء، بهدف الحفاظ على الاقتصاد.

وأوضح رئيس بلدية موسكو سيرجيي سوبيانين، الجمعة، أن الوباء "مستمر في الانخفاض" في العاصمة، مؤكداً أن عدد حالات الاستشفاء انخفض إلى النصف مقارنة مع شهر يونيو/حزيران.

وأعلن كذلك إلغاء التدبير الذي يلزم أرباب العمل بأن يعمل 30% من الموظفين عن بعد.