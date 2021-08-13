بهذه الطرق يمكنكم التحكم برغبة طفلكم الشديدة بتناول السكر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 40 دقيقة

يجب أن يتنبه الوالدين لمضار تناول السكريات على طفلهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقايتهم منها.

فيما يلي بعض النصائح التي يجب على الوالدين اتباعها، للسيطرة على رغبة الأطفال الشديدة في تناول السكريات، وفق ما أوردت صحيفة “تايمز أوف إنديا”:

تحضير وجبة إفطار مغذية

حاولوا الاحتفاظ بأقل قدر ممكن من الأطعمة السكرية في المنزل، وإبعادها عن متناول الأطفال لمنعهم من الإفراط في استهلاكها.

منع السكر تدريجياً

إذا كنتم تريدون الحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر لدى طفلكم، فلا تحرموه من الأطعمة السكرية بشكل كامل، واجعلوها عملية بطيئة وثابتة.

شرب الكثير من الماء

شجعوا أطفالكم على شرب الكثير من الماء، وذلك للحفاظ على رطوبة أجسامهم وزيادة شعورهم بالشبع لفترة أطول من الوقت.

كونوا قدوة حسنة

عادة ما يفعل الأطفال نفس الأشياء التي يفعلها الآباء، فإذا كنتم ممن يحبون تناول الحلويات، فمن المرجع أن أطفالك سيفعلون الشيء نفسه، لذا حاولوا السيطرة على رغبتكم في تناول الحلويات حتى تكونوا قدوة حسنة لأطفالكم.

وفروا بدائل صحية

امنحوا أطفالكم بدائل غذائية صحية وحلوة. تحتوي الفواكه السكرية مثل التوت والمانجو والموز على العديد من العناصر الغذائية الحيوية.