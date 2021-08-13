حبة لوز واحدة بـ5 فوائد غير متوقعة.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

يملك اللوز فوائد كبيرة جداً مرتبطة بعناصر فريدة يخفيها في حبته الصغيرة.

يتناول الكثيرون اللوز كمكمل غذائي صحي جدا ومفيد للجسم لاحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية مرتفعة القيمة، لكن حبوب اللوز الفريدة توفر فوائد غريبة غير متوقعة بالنسبة للبعض.

فوائد تجعل الإنسان يتناول اللوز بشكل منتظم

يمكن أن يوفر تناول اللوز لجسم الإنسان الكثير من الفوائد التي تجعله يشعر بالحيوية والجمال.

قرمشة تقدم جرعة كبيرة من البروتين

تقدم الأونصة الواحدة من اللوز أونصة من المغذيات والألياف، منها 50% من الحصة اليومية المطلوبة من “فيتامين أي”، ونسبة 25% من “الريبوفلافين”، كما أنه أعلى المصادر الطبيعية للحصول على المغنيزيوم، ويقدم 6 غرامات من البروتين النباتي في كل حفنة صغيرة”.

حفنة من اللوز تبعد عنك الهرم

استهلاك “حفنة من اللوز مرتين في اليوم تبعد التجاعيد” عن بشرة الإنسان، حيث أظهرت الأبحاث التي أجريت على النساء بعد سن اليأس أن تناول حصتين (أونصة واحدة) من اللوز يوميًا قد يساعد في تقليل التجاعيد وتصبغ الجلد”.

يشير الخبراء إلى أن “فيتامين أي” ومادة “النياسين” مسؤولان عن هذه التأثيرات الإيجابية، حيث تعمل العناصر في اللوز “بشكل تأزري” لتقديم هذه النتيجة، بحسب الخبيرة.

حبة لوز في اليوم تحرق البطن

أشارت دراسة إلى أن أولئك الذين تناولوا اللوز يوميًا (15٪ من إجمالي السعرات الحرارية من اللوز)، قد خسروا المزيد من الدهون خصوصا الدهون في منطقة الجذع والبطن، اقرأ أيضا: (مجلة علمية تكشف عن الريجيم “الواقعي” الأكثر كفاءة لإنقاص الوزن بأسبوع).

حبة لوز مرتبطة بصحة قلبك… لماذا؟

وجدت مراجعة منهجية شملت 18 دراسة أن تناول اللوز يؤدي إلى انخفاض كبير في الكوليسترول الضار للكلي والدهون الثلاثية الضارة دون التأثير سلبًا على الكوليسترول الحميد (الجيد لجسم الإنسان)”.

كما أشارت إلى دراسة أخرى أجراها باحثون في ولاية بنسلفانيا ونشرتها مجلة “التغذية” الأمريكية أن اختيار اللوز كوجبة خفيفة مقابل وجبة خفيفة غنية بالكربوهيدرات يمكن أن يكون مفيدًا لكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة “الجيد للجسم” في جسمك، اقرأ أيضا (إضافة فاكهة غريبة إلى الماء تقلل الوزن وتضبط الضغط والسكر بحسب العلماء).

حبة واحدة حقنة غنية من السعرات الحرارية

قد يبدو اللوز غنيًا بالسعرات الحرارية (170 سعرة حرارية لكل ربع كوب)، لكن الطريقة التي يهضم بها جسمك هذه السعرات الحرارية قد تبدو مختلفة جدا مقارنة بالأطعمة الأخرى.

تمكن باحثون من جامعة كاليفورنيا، باستخدام طريقة جديدة من تحديد عدد السعرات الحرارية التي يتم هضمها وامتصاصها من اللوز. “في اللوز الكامل غير المحمص، يتم امتصاص 25٪ سعرات حرارية، بينما يوفر اللوز المحمص الكامل سعرات حرارية أقل بنسبة 19٪ واللوز المحمص المفروم يوفر سعرات حرارية أقل بنسبة 17٪”.