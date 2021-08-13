فاكهة المشمش تمنحك 7 فوائد غير متوقعة

بيروت - نادين محمد -

رغم أنه من الفواكه المهملة إلا أن فاكهة المشمش تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية الرائعة التي تتميز بقدرتها على تحسين عملية الهضم، والإمساك، أوجاع الأذن، الحمى كما تساعد أيضاً في تحسين صحة القلب والجروح. إليك أبرز الفوائد الصحية لفاكهة المشمش.

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القيمة الغذائية للمشمش

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وفقاً لقاعدة بيانات المغذيات الوطنية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، يحتوي المشمش على فيتامين A و C و K و E والنياسين بكميات كبيرة، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات الأساسية الأخرى بكميات ضئيلة.

1-غني بالألياف

وفقاً لبحث في المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي، قد يكون المشمش غنياً بالألياف، وبالتالي فهو جيد لحركات الأمعاء.

تعمل الألياف على تحفيز عصارة المعدة والجهاز الهضمي التي تساعد على امتصاص العناصر الغذائية وتكسير الطعام.

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2- يقوي العظام

يحتوي المشمش تقريباً على جميع المعادن الضرورية لنمو العظام مثل الكالسيوم والفوسفور والمنغنيز والحديد والنحاس.

لذلك، يمكن أن يضمن تناول المشمش نمواً صحياً وتطوراً لعظامك، بالإضافة إلى الوقاية من العديد من أمراض العظام المرتبطة بالعمر، بما في ذلك هشاشة العظام.

3- يحسن صحة القلب

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يكون المشمش طريقة رائعة لحماية قلبك من مجموعة متنوعة من الأمراض، بما في ذلك تصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية. قد تساهم كمية عالية من فيتامين ج، وكذلك البوتاسيوم والألياف الغذائية، في صحة القلب والأوعية الدموية.

4- يعزز الأيض

تعتمد مستويات السوائل في جميع أنحاء الجسم بشكل أساسي على معدنين، البوتاسيوم، والصوديوم. يمكن ربط الكميات الكبيرة من البوتاسيوم في المشمش بالحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

5- يخفف آلام الأذن

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قد يكون زيت المشمش مفيداً لأوجاع الأذن، على الرغم من أن الآلية الدقيقة لا تزال قيد الدراسة. يُقال إن تقطير بضع قطرات في قناة الأذن المصابة هو علاج منزلي سريع. ومع ذلك، تحقق مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للتأكد من أن هذا علاج آمن يمكنك القيام به في المنزل.

6- يقلل الحمى

غالباً ما يتم إعطاء عصير المشمش للمرضى الذين يعانون من الحمى لأنه قد يوفر الفيتامينات والمعادن والسعرات الحرارية والماء الضرورية للجسم، مع إزالة السموم من الأعضاء المختلفة. قد يستخدم بعض الناس أيضاً المشمش المطهو على البخار لتخفيف الحمى.



7- خصائص مضادة للالتهابات

قد يكون له خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تؤثر أيضاً على مستوى درجة حرارة الجسم الإجمالية أثناء المرض.

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