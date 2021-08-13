شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: المشى نصف ساعة يوميا يقلل مخاطر الوفاة المفاجئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يمشون لمدة ثلاث إلى أربع ساعات على الأقل في الأسبوع أو يستخدمون الدراجة لمدة ساعتين أقل عرضة للوفاة المفاجئة بنسبة 54%، وجاء في دراسة Neurology، (المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب) أن المشى من 3 إلى 4 ساعات في الأسبوع كانت مرتبطا بانخفاض كبير في معدل الوفيات.

وأجرى الباحثون الدراسة على عدد من المشاركين بمتوسط ​​عمر من 63 الى 72 عامًا وتم تقييم متوسط ​​النشاط البدني الأسبوعي من خلال أسئلة حول الأنشطة مثل المشي والجري وتدريب الأثقال وركوب الدراجات والسباحة، على سبيل المثال ، سُئل الأشخاص ، "في الأشهر الثلاثة الماضية ، كم مرة مشيت لممارسة الرياضة؟ ما مقدار الوقت الذي قضيته في كل مناسبة؟".



الأشخاص المصابون بالسكتة الدماغية والذين يمشون 30 دقيقة يوميًا قد يكون لديهم خطر أقل للوفاة بنسبة 54٪

وفي مجموعة أخرى من المفحوصين خصصت لأولئك الذين سبق لهم الإصابة بالسكتة الدماغية ، توفي 15٪ من الأشخاص الذين مارسوا ما لا يقل عن ثلاث إلى أربع ساعات من المشي كل أسبوع أثناء المتابعة، مقارنة بـ 33٪ ممن لم يمارسوا هذا الحد الأدنى، وفي مجموعة الأشخاص الذين لم يتعرضوا لسكتات دماغية من قبل ، مات 4٪ من الأشخاص الذين مارسوا هذا المقدار ، مقارنة بـ 8٪ لم يفعلوا ذلك.

ووفقا للباحثين، تشير النتائج إلى أن الحصول على الحد الأدنى من النشاط البدني قد يقلل الوفيات على المدى الطويل.