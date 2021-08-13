شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تجنبها من أجل مزاج أفضل.. أبرزها الوجبات السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إن اتباع نظام غذائى يحتوى على الكثير من المنتجات الغنية بالألياف ويحد من السكريات المضافة والأطعمة المصنعة قد يعزز ليس فقط صحة أمعائك، ولكن أيضًا مزاجك، كما أن هناك أيضًا تريليونات من البكتيريا المفيدة فى أمعائك، وهذه البكتيريا تعزز صحتنا بعدة طرق، من تقليل مخاطر الأمراض المزمنة إلى تقليل التوتر والقلق، وفقاً لموقع eatingwell.

ومن الأطعمة التى تساعد فى تحسين مزاجك الشيكولاتة والشاى الأخضر والأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادى وسمك السلمون تعزز الحالة المزاجية.

أطعمة يجب تجنبها من أجل مزاج أفضل

الأطعمة المصنعة

يمكن أن تحتوى الأطعمة المصنعة مثل قطع الحلوى والوجبات السريعة والوجبات الخفيفة المعبأة على أشياء مثل السكر المضاف والدهون المضافة والمواد الحافظة للنكهة والقوام وغير ذلك مع تعبئة أقل قدرا من التغذية، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يكون لها تأثير سلبى على بكتيريا الأمعاء.

المشروبات المحلاة بالسكر

يجب الحد من تناول المشروبات المحلاة بالسكر مثل: المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة أو المشروبات الرياضية.

بدون ألياف الأطعمة الكاملة فإن السكر الموجود فى المشروبات يجعل مستوى الجلوكوز فى الدم يرتفع ثم ينخفض، لذا يفضل تناول الفواكه الطازجة.

الأطعمة التى لديك عدم تحمل لها

إذا كان أى طعام يشعرك بالتعب، فربما لا يساعد فى تحسين مزاجك أيضًا، إذا كنت تعتقد أنك مصاب بحساسية تجاه الطعام أو عدم تحمله، فمن الجدير تحديد موعد مع الطبيب فى أسرع وقت ممكن.

منتجات الحبوب المكررة

يمكن أن يكون الخبز جزءًا من نظام غذائى صحى إذا اخترت النوع المناسب، كما أوضحت كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد، لكن يمكن تناول الحبوب الكاملة والابتعاد عن منتجات الحبوب المكررة مثل الفينو.