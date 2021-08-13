هكذا تتخلصين من التعب وتشعرين بالاسترخاء

بيروت - نادين محمد - يحلّ التعب على الجسم ولا يمكن التخلص من هذا الشعور الذي يحدث بشكل مفاجئ بعد ساعات عمل طويلة. لكن هناك عدد من الطرق السهلة التي تساعد على التخلص من هذه المشكلة ، ومن بين هذه الطرق استخدام مكعب ثلج من أجل الضغط على إحدى نقاط الرقبة. وهكذا يمكن الاسترخاء والارتياح.

الضغط على هذه النقطة يخلصك من التعب

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يعني شعورك بالتعب أنّك تفتقدين إلى الطاقة. ولكي تستعيدي نشاطك لا بدّ لك من أن تتخلّصي من أسباب هذا الشعور أولاً. ومن أبرز الطرق التي قد تساعدك على ذلك تناول الأطعمة التي تحتوي على مكونات تمنحك الشعور بالحيوية.

لكن من المفيد أيضاً أن تلجأي إلى طريقة صينية تقليدية تقدّم لك النتيجة نفسها في وقت أقل وبسهولة وفعالية أكبر. يكفي لهذه الغاية أن تضغطي على إحدى نقاط رقبتك لكي تشعري بالتجدد والانطلاق وتؤدي أعمالك اليومية بنجاح كالمعتاد.

وقبل ذلك عليك أن تحددي موضع هذه النقطة. فهي تقع أعلى رقبتك، أيّ عند جذور الشعر أسفل الجمجمة مباشرة.

ولتتخلصي من الشعور المفاجئ بالتعب والإرهاق، استخدمي مكعب ثلج وقومي بالضغط بواسطته على تلك النقطة. ولكي لا تتجمد أصابعك الأفضل أن تقومي بلف المكعب بقطعة شاش.

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واصلي الضغط لمدة 20 دقيقة. قد تشعرين في البدء ببعض الانزعاج بسبب انخفاض درجة حرارة المكعب. لكن بعد مرور 60 ثانية تقريباً ستلاحظين أن الحرارة بدأت تتسلل إلى جسمك.

ولتشعري بالارتياح والنشاط الدائمين، الأفضل أن تكرري هذه الطريقة مرتين يومياً، في الصباح وقبل أن تذهبي إلى النوم مساء.

فهذا يساعد على تعزيز عمل الأندورفين في دمك وعلى منحك الطاقة التي تحتاجين إليها وخصوصاً عندما يداهمك الشعور بالتعب بشكل غير متوقع.

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