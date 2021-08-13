كورونا في تونس.. 2088 إصابة جديدة و290 وفاة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت السلطات التونسية عن حصيلة يومية قياسية لوفيات وإصابات فيروس كورونا، حيث سجلت 290 وفاة جديدة و2088 إصابة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات إلى 620212 إصابة، فيما بلغ إجمالي الضحايا 21600 حالة وفاة.

وأكد بلاغ وزارة الصحة التونسية أن نسبة التحاليل الإيجابية بلغت 22.33%.

في المقابل ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 558.400 حالة بعد تسجيل 5794 حالة تعاف جديدة.

وأعلنت الرئاسة التونسية، الثلاثاء، عن تنظيم يوم مفتوح ثانٍ لتطعيم السكان المتراوحة أعمارهم بين 18 و39 عاما، ضد فيروس كورونا، الأحد المقبل.

والأحد الماضي، نظمت تونس اليوم المفتوح الأول للتطعيم ضد كورونا للمواطنين البالغة أعمارهم فوق 40 عاما، بقرار رئاسي، بعد توفير 6 ملايين جرعة، وطعمت خلاله أكثر من نصف مليون مواطن.

وبذلك يرتفع عدد من تلقوا التطعيم إلى 3 ملايين و844 ألفا و122 (من أصل نحو 12 مليون نسمة)، منهم مليونان و599 ألفا و62 تلقوا جرعة أولى، ومليون و245 ألفا و60 تلقوا الجرعتين، بحسب الوزارة.

وفي الأشهر القليلة الماضية، وبسبب أزمات سياسية واقتصادية، تفاقمت الأزمة الصحية في تونس وتباطأ نسق سير عملية التطعيم، بسبب عدم توافر اللقاحات وارتفاع عدد الإصابات، إثر تفشي الوباء.