إسرائيل توسع حملة التطعيم بجرعة ثالثة من لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خفضت إسرائيل، الجمعة، سن مستحقي جرعة تنشيطية من اللقاحات المضادة لكورونا من 60 إلى 50 عاماً، فضلاً عن توفير هذه اللقاحات للأطقم الطبية.

ياتي ذلك في محاولة لمكافحة زيادة في الإصابات بالسلالة المتحورة "دلتا".

وكان ناشمان آش، المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية قد قبل في وقت متأخر الخميس توصية لجنة من الخبراء بتوسيع نطاق حملة التطعيم بجرعة ثالثة من لقاح "فايزر-بيونتيك".

وقالت وزارة الصحة في بيان إن المؤهلين سيشملون "من هم فوق الخمسين وأطقم الرعاية الصحية والفئات المهددة بشدة بالإصابة بفيروس كورونا والسجناء وحراس السجون".

وبعد حملة تطعيم ناجحة أطلقتها إسرائيل في أواخر 2020 وشملت تطعيم نحو 60% من السكان بجرعتين من لقاح "فايزر"، تراجعت الإصابات اليومية في يونيو/حزيران إلى أقل من عشرة بعد أن كانت أكثر من عشرة آلاف يومياً في يناير/كانون الثاني.

لكن مع انتشار السلالة "دلتا" في أنحاء العالم قفز معدل الإصابات الجديدة في إسرائيل، وسجلت 5946 إصابة، الإثنين، إلى جانب زيادة الأعراض الشديدة للمرض.

وتلقى أكثر من 700 ألف من كبار السن في إسرائيل جرعة ثالثة من اللقاح وبدأت السلطات الصحية الرئيسية، الجمعة، في تحديد مواعيد تلقي الجرعة للفئة العمرية بين 50 و59 عاماً.