إدارة الدواء الأمريكية تجيز جرعة ثالثة من لقاح كورونا لهذه الفئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إعطاء جرعة ثالثة من لقاح شركتي فايزر أو موديرنا ضد كورونا، لمن يعانون ضعفا في جهاز المناعة.

وقالت الإدارة في بيان إنها سمحت بإعطاء جرعة إضافية لبعض الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة، كالأشخاص الذين يجرون عمليات زرع أعضاء.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين، التابعة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة، لمناقشة المزيد من التوصيات المتعلقة بالتجارب السريرية بالنسبة للأفراد الذين يعانون من نقص المناعة.

وقالت مفوضة إدارة الغذاء والدواء بالإنابة، الدكتورة جانيت وودكوك: "لقد دخلت البلاد في موجة أخرى من جائحة كوفيد-19، وتدرك إدارة الغذاء والدواء بشكل خاص أن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بأمراض خطيرة".

وأضافت وودكوك:"يسمح هذا الإجراء للأطباء بتعزيز المناعة لدى بعض الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة والذين يحتاجون إلى حماية إضافية من مرض كوفيد-19. وكما ذكرنا سابقًا، يتمتع الأفراد الآخرون الذين تم تطعيمهم بالكامل بالحماية الكافية ولا يحتاجون إلى جرعة إضافية من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 في الوقت الحالي".

وقالت روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس، أن أقل من 3% من السكان في الولايات المتحدة ربما يكونون في حاجة إلى أخذ جرعة منشطة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وترفض السلطات الأمريكية حتى الآن إعطاء جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لغالبية السكان.

وحصل نحو 330 مليون شخص من سكان الولايات المتحدة حتى الآن على تطعيم كامل باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتسجل السلطات الصحية الأمريكية 110 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في المتوسط يوميًا.