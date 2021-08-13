شكرا لقرائتكم خبر عن فنجان قهوة يوميا يخلصك من الدهون الحشوية.. اعرف طريقة تناوله الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدهون الحشوية أو دهون البطن من أكثر المشكلات المزعجة التي تؤرق الكثيرين لأنها قد تؤدى الى مضاعفات خطيرة حيث تكون بالقرب من الأعضاء الحيوية بالجسم، لذا يسعى أصحاب الوزن الزائد للتخلص منها بكافة الوسائل ومن خلال اتباع العديد من الأنظمة الغذائية التي تسهم في إنقاص الوزن.

وطبقا لتقرير نشر في موقع اكسبريس، فإن الدهون الحشوية يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب لذا فلابد من وضع حد لخسارتها، تجنبا للمخاطر الناتجة عنها، لأنها تؤثر على الكبد والأمعاء.

وكشف الخبراء أن فنجان القهوة يمكن أن يكون علاجا سحريا للتخلص من الدهون الحشوية، نظرا لمكوناتها الحيوية التي تتكون من حبوب البن المحمصة أو تناولها كقهوة خضراء التي تعزز أيضا من خفض دهون البطن.

وأوضح التقرير أن تناول القهوة اليومى التي تحتوى على أحماض الكلورجينيك، بمقدار كوب واحد يوميا لمدة 12 أسبوعا على التوالي تسهم في خفض مقدار الدهون الحشوية ومنطقة الدهون الكلية في البطن، ووزن الجسم، ومحيط الخصر أيضا.

تسهم القهوة في حرق السعرات الحرارية والتخلص من دهون البطن، ولكن لتحقيق نتائج سريعة فلابد من اتباع نظام غذائى يعتمد على البروتينات قليلة الدسم وتجنب السكريات والمشروبات الغازية للوصول الى بطن مسحة في أقرب وقت.

وأوصى الخبراء بضرورة تناول القهوة يوميا بدون إضافة السكر، مع تناول حصص كافية من الفاكهة والخضراوات لاتقل على 5 حصص، مع تناول الطعمة الغنية بالألياف التي تمنحك الشعور بالشبع، بجانب المأكولات البحرية، والإكثار من تناول المياه بما لايقل عن 8 أكواب يوميا مع تجنب إضافة إلى طعامك.