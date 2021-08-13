خلطات لاذابة الدهون في الفخذين مفعولها سحري

بيروت - نادين محمد - تتطلب كثير من الوظائف الجلوس وعدم الحركة لأوقات طويلة، مما يسهم في تراكم الدهون في الفخذ أي في منطقة أعلى الساق، وقلة عملية حرق الدهون على مدار اليوم، مما يُسبب مظهراً مزعجاً، لا يسهل التخلص منه. وفي ما يأتي، تُقدم لك، "الجميلة"، أسباب تراكم الدهون في الفخذين وبعض الطرق للتخلّص منها، ولكن يتطلب الأمر وقت وقوة إرادة للوصول إلى نتيجة مرضية.

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تناول أطعمة غير صحية: كثير منا يتناول أو يتبع أنظمة غذائية غير صحية، مليئة بالدهون والسعرات الحرارية؛ وهذا يسبب تراكم الدهون في منطقة الفخذين.

كثير منا يتناول أو يتبع أنظمة غذائية غير صحية، مليئة بالدهون والسعرات الحرارية؛ وهذا يسبب تراكم الدهون في منطقة الفخذين. تناول المشروبات الغازية: يُعد تناول المشروبات الغازية من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى زيادة في الوزن؛ لذا يجب الابتعاد عن تناولها، ويمكنك استبدال العصائر الطازجة بها.

يُعد تناول المشروبات الغازية من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى زيادة في الوزن؛ لذا يجب الابتعاد عن تناولها، ويمكنك استبدال العصائر الطازجة بها. الحلويات : يُسبب تناول الحلويات زيادة مفرطة في الوزن؛ لأنها غنية بالسعرات الحرارية خاصة إذا كانت تحتوي على الجبن أو المكسرات والقشدة.

: يُسبب تناول الحلويات زيادة مفرطة في الوزن؛ لأنها غنية بالسعرات الحرارية خاصة إذا كانت تحتوي على الجبن أو المكسرات والقشدة. قلة المجهود البدني: يؤدي عدم ممارسة الرياضة إلى تراكم الدهون في منطقة الفخذين؛ لذا احرصي على ممارسة الرياضة، خصوصاً فترة النهار.

يؤدي عدم ممارسة الرياضة إلى تراكم الدهون في منطقة الفخذين؛ لذا احرصي على ممارسة الرياضة، خصوصاً فترة النهار. قلة شرب الماء: يؤدي عدم تناول الماء بالمعدل الطبيعي الذي يحتاجه الجسم، والذي يصل إلى عشرة أكواب في اليوم، إلى السمنة، إضافة إلى أن تناول الماء يعمل على التخلص من السموم والفضلات المتكدسة في الجسم.

يؤدي عدم تناول الماء بالمعدل الطبيعي الذي يحتاجه الجسم، والذي يصل إلى عشرة أكواب في اليوم، إلى السمنة، إضافة إلى أن تناول الماء يعمل على التخلص من السموم والفضلات المتكدسة في الجسم. الحمل: يُسبب الحمل خللاً في هرمونات وغدد الجسم، ويُسبّب اضطراب الوزن، إضافة إلى عوامل وراثية أيضاً.

وصفات لتخسيس الأرداف

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وصفة خل التفاح

ادهني منطقة الأرداف والجوانب بكمية مناسبة من خل التفاح. اتركيها مدة لا تقل عن عشر دقائق. احصلي على حمام من الماء الدافئ. كرري الوصفة مرتين أسبوعياً.

وصفة حمام الملح

قومي بوضع القليل من الملح الخشن في حوض من الماء الفاتر. اجلسي فيه مدة ثلاثين دقيقة.

كرري ذلك بصورة يومية مدة أسبوع.

وصفة الميرمية وإكليل الجبل

قومي بغلي كوب من الماء، وملعقتين صغيرتين من الميراميّة، وإكليل الجبل، وملعقة صغيرة من البابونج، ثم نرفعها عن النار، واتركيها منقوعة مدة ربع ساعة، ثم قومي بتصفيتها.

اشربي كوباً من المحلول يومياً في الصباح على الريق.

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