مصر تقترب من موجة كورونا الرابعة.. ماذا عن "دلتا"؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية أن "الموجة الرابعة من كورونا ستأتي نهاية الشهر المقبل".

وقال تاج الدين، في مداخلة هاتفية على قناة المحور الفضائية: "الحسابات ليست أكيدة ولكن تتماشى مع الإصابات".

وأضاف: "مصر مرت بالموجة الأولى والثانية والثالثة، والفيروس لم ينته أو يتوقف".

وكشف تاج الدين عن أن "الموجات تأتي على مراحل، وفى مرحلة معينة ترتفع وتصل للذروة، وبعد ذلك تنخفض نهائيا وبعدها تظهر موجة جديدة، ولكن فيروس كورونا لم يختف لحظة واحدة في أي بلد بالعالم".

وأشار إلى أن متحور "دلتا" لم يصل مصر حتى اللحظة، ولكن الفيروس منتشر، و"دلتا" موجود في 136 دولة بالعالم، ولا يمكن الحسم بأن هذا الفيروس لم يأت إلى مصر.