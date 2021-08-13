كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 205 ملايين وزيادة قياسية بالمكسيك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 205.2 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أربعة ملايين و506583.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

زيادة قياسية بإصابات المكسيك

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 24975 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الخميس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و45571.

والإصابات الجديدة هي أكبر حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.

وسجلت المكسيك أيضاً، الخميس، 608 وفيات جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 246811 حالة.





99 إصابة جديدة بالصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، تسجيل 99 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، الخميس، ارتفاعاً من 81 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 47 من الإصابات الجديدة محلية، مقارنة مع 61 قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 34 مقارنة مع 38 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 94260 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.





5578 إصابة جديدة بألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ثلاثة ملايين و810641 بعد تسجيل 5578 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات بواقع 19 إلى 91853.





40120 إصابة جديدة في الهند

أظهرت بيانات حكومية، الجمعة، أن الهند سجلت 40120 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالهند إلى 32.11 مليون.

وزادت الوفيات أيضاً 585 حالة ليصل الإجمالي إلى 430254.