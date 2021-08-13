شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف مخاطر الأطعمة فائقة المعالجة على الأطفال والمراهقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الأطعمة فائقة المعالجة الآن جزءًا أكبر من وجبات المراهقين ، وهو أمر مثير للقلق، ووفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA) ، تشتمل الأطعمة فائقة المعالجة الآن على ثلثي إجمالي السعرات الحرارية التي يتناولها الأطفال والمراهقون، وفقا لموقع " healthsite"



الاطعمة فائقة المعالجة

قام باحثون في كلية فريدمان لعلوم وسياسة التغذية بجامعة تافتس بالولايات المتحدة بتحليل المدخول الغذائي من 33795 طفلاً ومراهقًا في جميع أنحاء البلاد، وأظهرت النتائج أن استهلاكهم من السعرات الحرارية من الأطعمة فائقة المعالجة قفز من 61٪ من إجمالي السعرات الحرارية في عام 1999 إلى 67٪ في عام 2018، وجاءت أكبر زيادة في السعرات الحرارية من الأطباق الجاهزة للأكل أو الجاهزة للتسخين مثل الوجبات الجاهزة والمجمدة، البيتزا والبرجر ، تليها الوجبات الخفيفة الحلوة المعبأة والحلويات، وحذر الباحثون من زيادة استهلاك الأطفال والمراهقين للأطعمة فائقة التجهيز.

لاحظ الباحثون في الدراسة أن الأطعمة فائقة المعالجة غالبًا ما تكون غنية بالسكر المضاف والصوديوم والكربوهيدرات ومنخفضة الألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن، كما أنها تحتوي عادة على زيوت مهدرجة ومحسنات النكهة، تشمل الأمثلة على الأطعمة فائقة المعالجة الوجبات الخفيفة الحلوة المعبأة والحلويات وحبوب الإفطار السكرية والبطاطس المقلية وبرجر الوجبات السريعة.

يرتبط الاستهلاك المفرط للأطعمة فائقة المعالجة بمخاطر أعلى للإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان.

قد تؤدي كمية كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة في نظامك الغذائي إلى زيادة خطر الوفاة من أي سبب بنسبة 26 % ، و 58 % على وجه التحديد من أمراض القلب والأوعية الدموية .

وجدت دراسة أخرى نُشرت في المجلة الطبية البريطانية الشهر الماضي أن خمس حصص أو أكثر من الأطعمة فائقة المعالجة يوميًا ارتبطت بخطر الإصابة بمرض التهاب الأمعاء بنسبة 82٪، كان الخطر أعلى بنسبة 67٪ في 1-4 حصص في اليوم.

في دراسة على القوارض نُشرت في مجلة Science Advances ، اقترح باحثون في جامعة موناش في أستراليا أن تناول الأطعمة المصنعة قد يسبب متلازمة الأمعاء المتسربة، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى.

وجد أيضًا أن تناول الأطعمة عالية المعالجة أو فائقة المعالجة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والبروستاتا والأمعاء (القولون والمستقيم).

ووجدت نتائج دراسة نُشرت في The BMJ في عام 2018 ، زيادة بنسبة 10٪ في نسبة الأطعمة فائقة المعالجة في النظام الغذائي المرتبط بزيادة بنسبة 12٪ في خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام و 11٪ في خطر الإصابة بسرطان الثدي.