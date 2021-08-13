شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تهتمى بشعرك.. أفضل روتين ليلي لإصلاح الخصلات الجافة والتالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مفتاح الشعر الصحي والطويل هو اتباع روتين جيد للعناية بالشعر، خاصة بعد يوم طويل من العمل، يحتاج شعرك إلى علاج في الليل، لذلك، إذا كنت تبحثين عن روتين ليلي يمكنك من خلاله استعادة لمعان وحيوية شعرك، فتقرير" thehealthsite" يقدم لك بعض النصائح.

روتين الشعر الليلي

تحققى من روتين الشعر الليلي الذي يمكنك اتباعه للتخلص من الشعر الجاف والتالف.

قناع الشعر الليلي أمر لا بد منه

تعد أقنعة الشعر المنزلية الغنية بالبروتينات التي تصنعيها بنفسك دائمًا خيارًا جيدًا للشعر الجاف والتالف، فهي تساعد في تقليل تكسر الشعر، وتهدئة تجعده وتخلصك من التشابك والعقد، وتضيف لمعانًا طبيعيًا لشعرك، أخرجي قشر الموزة واهرسيها بالشوكة أو في الخلاط.

إذا كان شعرك طويلاً، استخدمي حبتين من الموز، أضيفى العسل إلى المزيج بمجرد هرس الموز جيدًا، اجلبى الخليط إلى قوام طبيعي وقومى بتطبيقه على فروة الرأس.

لا تنسى المصل

مصل الشعر هو أحد المنتجات التي يمكن أن تحل جميع مشاكل شعرك، يمكن للجرعة أن تجعل الشعر حريريًا وسلسًا، وتزيل العقد والتجعد، وتستعيد اللمعان ببضع قطرات فقط، حتى أن البعض يذهبن إلى أبعد من ذلك لحماية أنفسهن من أشعة الشمس والجراثيم.

الضفائر

تعد الضفائر دائمًا فكرة أفضل من ترك خصلات شعرك، لكن لا تجعليها ضيقة للغاية، فليس من الجيد أبدًا أن ترهقى شعرك، يساعد التضفير أيضًا في الحفاظ على شعرك في مكانه لتجنب الاحتكاك المفرط الذي يؤدي في النهاية إلى التكسر وتساقط الشعر.

تناولى الفيتامينات والدهون الصحية

تتمثل إحدى طرق الحفاظ على رطوبة شعرك في إضافة بعض الفيتامينات والدهون الصحية إلى نظام العناية بشعرك، يحتاج شعرنا، مثل أي مكون آخر من مكونات الجسم، إلى الكمية المناسبة من العناصر الغذائية ليكون صحيًا، تعتبر الفيتامينات A وC وD وE وB هي الأكثر فائدة لشعرنا، ونتيجة لذلك، فإن "تناول الطعام بشكل صحيح" طوال اليوم واستهلاك الأطعمة الغنية بالفيتامينات فكرة ذكية.

قومى بالتبديل إلى الوسائد الحريرية

وسادات الحرير هي خيار جيد للحفاظ على رطوبة شعرك، كما أنه يساعد في علاج الشعر الهش، عادة ما يستخدم الناس أغطية الوسائد القطنية لأنهم يجهلون أن القطن أكثر مسامية وبالتالي يمتص كل رطوبة شعرك، من ناحية أخرى، من المعروف أن الحرير يحقق العكس تمامًا، يحتفظ بالرطوبة في المكان المناسب.