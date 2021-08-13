شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة قد تسبب آلام المعدة.. تجنب تناول المشروبات الغازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تعاني من آلام في المعدة، في معظم الحالات ترتبط بالطعام وعادات نمط الحياة وممارسة الرياضة من عدمها، ويمكن أن تسبب أنواع معينة من الطعام آلاما في المعدة والغازات والانتفاخ ، مما قد يؤثر سلبًا على صحتنا العقلية والجسدية، فى التقرير التالى نتحدث الأطعمة الشائعة التي يمكن أن تسبب آلاما في المعدة، وفقا لما نشر من موقع boldsky.

1. الأطعمة الغنية بالألياف

تعتبر الأطعمة الغنية بالألياف يجب استهلاكها بكميات محدودة فقط لأن الألياف الزائدة يمكن أن تؤدي إلى آلام المعدة والانتفاخ، حاول تجنب الأطعمة الغنية بالألياف قبل التمرين مباشرة ، تشمل بعض الأطعمة الغنية بالألياف البقوليات والمكسرات والفواكه مثل الموز والتفاح.

2. مضغ العلكة

تشير الدراسات إلى أن مضغ العلكة بشكل متكرر يمكن أن يسبب مشاكل في المعدة وحتى يؤدي إلى متلازمة القولون العصبي، يمكن أن يتسبب في ابتلاع الجيوب الهوائية، مما قد يسبب ألما في البطن وانتفاخ.

3. منتجات الألبان

يمكن أن تهيج المعدة وتسبب آلام في البطن، ويرجع ذلك أساسًا إلى وجود سكر الحليب، هو نوع من السكر يتحلل في جسمك إلى طاقة بواسطة إنزيم يسمى اللاكتاز، ومنتجات الألبان يمكن أن تسبب غازات كبيرة وانتفاخ وإسهال.



منتجات الألبان

4. المشروبات الغازية

يمكن أن تؤدي المشروبات الغازية إلى مشاكل في المعدة وغازات، إذا كنت من الأشخاص المعرضين لآلام المعدة ، فالتزم بالمشروبات الصحية، مثل الماء والعصير الطازج.

5. الزبدة

الكثير من الزبدة يمكن أن يؤثر على ميكروبيوم الأمعاء ويسبب آلاما في المعدة، يمكنك استخدام زيت الزيتون أو زيت جوز الهند عند الطهي بدلا من الزبدة.

6. الأطعمة الحارة 6. الأطعمة الحارة يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الحارة بكميات كبيرة إلى تهيج بطانة المريء والمعدة ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة إنتاج الحمض في معدتك بينما يقلل في نفس الوقت الضغط في العضلة العاصرة للمريء مما يؤدي إلى اضطراب المعدة، بعض المشاكل الشائعة المتعلقة بالمعدة والتي تسببها الأطعمة الحارة هي التهاب المعدة وقرحة المعدة.