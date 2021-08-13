شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد تناول الماء بالليمون على معدة فارغة فى التخلص من دهون البطن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدهون الحشوية أو دهون البطن، قد تتسبب في مشاكل صحية خطيرة، حيث أظهرت الدراسات أن الدهون الحشوية الزائدة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ومقاومة الأنسولين وأمراض القلب وحتى بعض أنواع السرطان، ويمكن أن يساعد تناول مشروب بسيط في الصباح على التخلص من دهون البطن، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "إكسبريس".

تشير الدراسات إلى أن شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يساعد في زيادة عملية التمثيل الغذائي لديك، حيث يقترح الباحثون أن الترطيب الجيد يساعد في توليد الطاقة للجسم، ويؤدي هذا إلى زيادة التمثيل الغذائي وهو ما يساعد بدوره في فقدان دهون البطن لاحقًا.

ثبت أيضًا أن شرب ماء الليمون يزيد من عملية التمثيل الغذائي عن طريق إحداث توليد الحرارة ، وهي عملية التمثيل الغذائي التي يتم فيها حرق السعرات الحرارية لإنتاج الطاقة للجسم، خاصة أنه غنى بمضادات الأكسدة وألياف البكتين التي تساعد في إذابة دهون البطن، ويفضل تناوله على معدة فارغة في الصباح لتحقيق أقصى قدر من الفوائد.

على الرغم من أن ماء الليمون يمكن أن يكون له طعم لاذع، إلا أن هذه أخبار جيدة للحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام غير الصحي، حيث يقول أخصائيون التغذية إن الأطعمة اللاذعة هي إحدى الأدوات للسيطرة على الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، ومن ثم يساعد ذلك في إنقاص الوزن والتحكم في مستويات السكر في الدم.

وتنص منظمة السكري في المملكة المتحدة على أن الماء هو أفضل مشروب إذا كنت ترغب في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، حيث يساعد في نقل العناصر الغذائية إلى الخلايا وكذلك نقل الفضلات خارج الجسم، كما يعد شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم أمر مهم جدًا للحفاظ على صحة جيدة.