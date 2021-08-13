شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الأكل الصحى للأطفال والكبار.. أبرزها مناعة قوية وصحة أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يساهم توافر الأطعمة الصحية في النظام الغذائي لأى شخص في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، والتغذية الجيدة ضرورية في الحفاظ على الصحة، ووفقاً للأبحاث فإن الأشخاص الذين يتبعون أنماط الأكل الصحي يكونون أقل عرضة للإصابة بمشكلات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثانى والسمنة، وبالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة ، يمكن أن يساعد الأكل الصحي في إدارة هذه الحالات ومنع المضاعفات.

فوائد الأكل الصحي للبالغين

فوائد الأكل الصحي للبالغين عديدة، وفقاً لمركز الوقاية من الأمراض الأمريكي "cdc"، تشمل هذه الفوائد ما يلي:

-يحافظ على صحة الجلد والأسنان والعينين

-يدعم العضلات

-يقوي المناعة

-يقوي العظام

-يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان

-يدعم الحمل الصحي والرضاعة الطبيعية

-يساعد على عمل الجهاز الهضمي

-يساعد في الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه

فوائد الأكل الصحي للأطفال

فوائد الأكل الصحي للأطفال تشمل ما يلى:

-يحافظ على صحة الجلد والأسنان والعينين

-يدعم العضلات

-يساعد في الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه

-يقوي العظام

-يدعم نمو الدماغ

-يدعم النمو الصحي

-يقوي المناعة

-يساعد على عمل الجهاز الهضمي

مخاطر الأكل غير الصحي وسوء التغذية

يؤثر سوء التغذية بالفيتامينات والمعادن على صحتنا كالتالى:

-يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الفيتامينات والمعادن إلى ضعف عقلي وعيوب في الجهاز العصبي المركزي عند الرضع.

- يساهم سوء التغذية في العديد من الأمراض، بما في ذلك السمنة وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

-تتوقف الأمهات عن الرضاعة الطبيعية في وقت أبكر مما هو مقصود.

- أكثر من 80٪ من الأمهات يبدأن في الرضاعة الطبيعية، لكن حوالي 60٪ يتوقفن عن الرضاعة في وقت أقرب مما خططن له بسبب سوء التغذية.