شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد التونة.. منها إنقاص الوزن وخفض مستويات ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التونة هي نوع من أسماك المياه المالحة وهى مصدر جيد للعناصر الغذائية الأساسية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد وفيتامين A و B6 و B12 ، وبالتالي فهي مفيدة للصحة، نعلم جميعا أن تناول الأسماك صحي ويوفر فوائد متعددة، من تحسين البصر وجودة الشعر للحفاظ على صحة القلب، فيما يلي قائمة بفوائد تضمين التونة في نظامك الغذائى، حسب ما ذكره موقع Onlymyhealth

صحة القلب

تحتوى التونة على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في تحقيق التوازن في الأوعية الدموية، وبالتالي تقليل نسبة الكوليسترول فى الشرايين، فإن القلب قادر على أداء وظيفته بكفاءة في ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.

يخفض ضغط الدم

التونة غنية بالبوتاسيوم المعروف بخفض ضغط الدم، لها تأثير مضاد للالتهابات على نظام القلب والأوعية الدموية، والذي بدوره تسهم فى خفض ضغط الدم، وخطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

يحسن الجهاز المناعي

التونة غنية بالزنك وفيتامين ج والسيلينيوم، مما يساعد في تقوية جهاز المناعة، تحمينا مضادات الأكسدة هذه من أمراض مثل السرطان من خلال محاربة الجذور الحرة.

فقدان الوزن

يعتبر الوزن مشكلة رئيسية يواجهها غالبية الناس هذه الأيام، نحب جميعا تناول الطعام اللذيذ ولكن أيضا نحافظ على شكل نحيف، يوفر لنا التونة طعمًا جيدا أثناء موازنة السعرات الحرارية لدينا نظرا لقلة محتواها من الدهون وغنية بالبروتينات والعناصر الغذائية.

يقوي عظامك

تحتوي التونة على فيتامين ب لأنها عنصر رئيسي في تقوية العظام، هذا الفيتامين يقوي العظام ويقيها من الإصابات مثل الكسور، أضف هذا إلى نظامك الغذائي اليومي.

يمنع خطر الإصابة بالسرطان

مضادات الأكسدة الموجودة في لحم التونة تحارب الخلايا السرطانية، أظهرت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم للتونة يساعد في القضاء على مخاطر الإصابة بسرطان الثدي والكلى.