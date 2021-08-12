وفيات كورونا اليومية تتزايد بالمغرب.. وعدد الإصابات يدخل مرحلة قياسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا تزال المملكة المغربية تسجل أرقاماً غير مسبوقة على مستوى مؤشرات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في البلاد.

وطبقا للأرقام الرسمية لوزارة الصحة المغربية، تجاوز عدد الحالات النشطة الحاملة لفيروس كورونا عتبة الـ80 ألف حالة.



ولم يسبق للمملكة أن سجلت مثيلاً لهذا الرقم قط، والذي يُعتبر ضعف أقصى ما سجلته المملكة خلال الأيام الأولى للجائحة.





وفي السياق نفسه، بلغت نسبة أسرة الإنعاش المخصصة لمرضى كورونا 44.3%، أما الوفيات وصلت إلى 10.711 منذ بداية الجائحة.

وخلال الـ24 ساعة الأخيرة، سجلت المملكة 10.828 حالة إيجابية جديدة، تُقابلها 104 حالات وفاة جديدة.

وتعتبر حصيلة الوفيات للفترة الأخيرة من أضخم ما سجلته الممكلة منذ بداية الجائحة.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد الحالات الخطيرة بلغت 1895، منها 1213 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي، و66 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وتكشف المعطيات الرسمية اليومية لوزارة الصحة المغربية، أن نسبة فتك الفيروس ارتفعت إلى 1.5%، فيما تراجعت نسبة التعافي إلى 87.5%.

وعلى مستوى الحملة الوطنية للتلقيح، نجحت المملكة إلى حدود الساعة في توزيع أكثر من 27 مليون جرعة.

وبلغ عدد الأشخاص الحاصلين على جرعتين من اللقاح، حوالي 11 مليون و300 ألف شخص، فيما ينتظر 4.735.812 شخص مرور المدة الموصى بها من الأطباء للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح.