شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد ركوب الدراجات.. تقلل مخاطر الوفاة المبكرة وتحرق السعرات الحرارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوفر ركوب الدراجات عددًا كبيرًا من الفوائد الصحية، حيث يحمى من أمراض القلب الحادة مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية، كما أنه مفيد فى تقليل مخاطر الإصابة بالاكتئاب والسمنة وبعض أنواع السرطان، ووفقًا لبحث جديد نُشر فى مجلة JAMA Internal Medicine فإن ركوب الدراجات يمكن أن يقلل من أعراض مرض السكرى ويقلل بشكل كبير من خطر الوفاة المبكرة، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

ووفقًا للدراسة التى شارك فيها أكثر من 7000 شخص يعانون من مرض السكرى وكان عمر المشاركين نحو 56 عامًا، خلص فريق البحث إلى أن ركوب الدراجات بانتظام لأكثر من خمس سنوات يمكن أن يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 35% من جميع الأسباب، كما أنه يساعد في التقليل من أعراض مرض السكرى والوقاية منه.

ركوب الدراجات يساعد على حرق السعرات الحرارية

ركوب الدراجات نشاط هوائى، والسرعة المعتدلة فيه تتراواح بين 12 إلى 13.9 ميلًا فى الساعة، حيث يمكن أن تساعد الشخص الذى يزن 70 كيلو جرامًا فى التخلص من 298 سعر حرارى فى 30 دقيقة، وعندما تزيد السرعة من 14 إلى 15.9 ميلاً فى الساعة، يمكنه حرق نحو 372 سعر حرارى فى 30 دقيقة.



ركوب الدراجات

لتحقيق أقصى استفادة من جلسة ركوب الدراجات تحتاج إلى ركوب الدراجة بشكل صحيح، تمامًا مثل أى نشاط رياضى آخر، ويجب أن تكون حذرًا، وإليك بعض الأشياء التى يجب الانتباه إليها:

من الرأس إلى أصابع القدم، يجب أن يكون جسمك محايدًا.

يجب أن يكون كتفيك مسترخيين وبعيدًا عن أذنيك.

يجب أن تكون يداك فى وضع مريح وأن يكون كتفيك مثنيًا لتعمل كتعليق.

من المرفقين إلى الأصابع، يجب أن تكون ساعديك فى خط مستقيم.

تجنب الانحناء فى وضعية الركوب.

يجب أن تكون ركبتيك فوق القدم أو الدواسة تمامًا.