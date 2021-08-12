شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات مبكرة لتليف الكبد.. منها اصفرار الجلد وفقدان الوزن غير المبرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تليف الكبد هو عبارة عن حدوث تندب ناتج عن أنواع مختلفة من المشاكل المتعلقة بالكبد مثل التهاب الكبد وإدمان الكحول، حيث يحل النسيج المتندب في الكبد محل الأنسجة السليمة تدريجيًا مما يجعله في النهاية أقل فعالية، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

ما هي وظائف الكبد؟

الكبد مسئول عن أداء العديد من الوظائف للحفاظ على صحتنا، فهو يزيل السموم من الجسم، ويصنع الإنزيمات التي تساعدنا على هضم الطعام، ويُخزن السكر والعناصر الغذائية، كما يساعد على مكافحة الالتهابات، وعندما يصاب الكبد لأي سبب من الأسباب، تلتهب الخلايا السليمة أو تموت، ثم تتبعها عملية إصلاح الخلايا والتي غالبًا ما تُسبب ندبات الأنسجة التي يؤدي تراكمها إلى تعطيل عمل الكبد ومن ثم تليفه.

على الرغم من عدم وجود علاج لتليف الكبد، إلا أن الكشف المبكر عن المشكلة الصحية يمكن أن يؤخر أو يوقف التندب ويقلل من المضاعفات، ولكن إذا تركت دون علاج فقد تصبح قاتلة.

من هم في خطر؟

تليف الكبد هو حالة صحية ثانوية تحدث غالبًا بسبب مشكلة أو مرض آخر في الكبد، إذا لم تعالج حالة الكبد فسوف تزداد سوءًا وتتحول إلى تليف الكبد بمرور الوقت، وهناك عوامل تعرضك لخطر الإصابة بتليف الكبد:

تعاطي الكحول لسنوات

التهاب الكبد الفيروسي

مرض السكري غير المنضبط

السمنة

تاريخ مرض الكبد

فيما يلى.. 5 علامات مبكرة تدل على الإصابة بتليف الكبد لا يجب تجاهلها: 1- سهولة حدوث نزيف أو كدمات

ينتج الكبد بروتينًا بمساعدة فيتامين ك الضروري لتخثر الدم، إلى جانب ذلك، يساعد الكبد أيضًا في تكسير خلايا الدم القديمة أو التالفة، وعندما يصاب الكبد فإنه لا ينتج ما يكفي من هذا البروتين لأنك تصاب بالكدمات بسهولة.



اصفرار الجلد والعينين

2- اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)

اليرقان هو حالة يتحول فيها لون الجلد إلى الأصفر، حيث يأخذ الجلد هذا اللون بسبب ارتفاع مستوى البيليروبين وهو صبغة صفراء برتقالية يفرزها الكبد، عندما يصاب الكبد فإنه يفشل في تنظيم كمية الصفراء في الجسم مما يؤدي إلى هذه الحالة الصحية.

3- تورم في الساقين أو القدمين أو الكاحلين

يحدث تورم في الساقين والذراعين أيضًا بسبب انخفاض إنتاج بروتين يسمى الألبومين، يمنع هذا البروتين الدم من التسرب من الأوعية الدموية إلى الأنسجة المحيطة، عندما يكون هناك عدد أقل من سوائل البروتين تبدأ في التراكم في الأوعية الدموية.

4- تراكم السوائل في البطن (الاستسقاء)

في أمراض الكبد المزمنة، قد تتراكم السوائل في البطن مسببة انتفاخًا فيها، هذا قد يجعل البطن تبدو مشدودة ومنتفخة بسبب حدوث خلل في وظائف الكبد، حيث يبدأ السائل في ملء الفراغ بين بطانة البطن والأعضاء.



فقدان الوزن غير المبرر

5- فقدان الوزن

يمكن أن يكون فقدان الوزن غير المبرر دون اتباع نظام غذائي معين وممارسة الرياضة سببًا يدعو للقلق، وغالبًا ما يكون فقدان الوزن علامة مبكرة على تليف الكبد والتي يجب عدم إغفالها.