شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمراض معدية بأمريكا: يحتاج الأشخاص لأخذ جرعة ثالثة معززة بسبب متغير دلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أنتونى فاوتشى، خبير الأمراض المعدية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن كل أمريكي سيحتاج في النهاية إلى معززات لقاح كورونا بسبب متغير دلتا، حيث توافق هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية على ذلك بسبب ضعف المناعة. ويقدر مركز السيطرة على الأمراض أن مليون شخص قد تلقوا بالفعل جرعة ثالثة غير مصرح بها.

وأكد الدكتور أنتوني فاوتشى أن كل أمريكي سيحتاج في النهاية إلى جرعة معززة في المستقبل، موضحا أنه بمرور الوقت سينخفض ​​البعض إلى مستويات أقل من المناعة ضد الفيروس، ويتطلبون جرعات معززة، ومن المتوقع أن توافق هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية على استخدام الحقن المعززة للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

ويقول كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد إن كل أمريكي من المحتمل أن يحتاج إلى لقاح معزّز لفيروس كورونا ليظل محميًا من الفيروس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية تحدث الدكتور أنتوني فاوتشى عن الحاجة المستقبلية لجرعات ثالثة، في حين لم يتم التصريح بالجرعات المعززة من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) ، ويقدر تقرير جديد صادر عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن مليون أمريكي قد تلقوا جرعات إضافية غير مصرح بها من لقاح كورونا.

وقد تكون الجرعات المعززة متاحة قريبًا، مع تعيين هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية للموافقة عليها للأمريكيين الذين يعانون من نقص المناعة.

وقال فاوتشى: "حتما سيكون هناك وقت يتعين علينا فيه الحصول على تعزيزات"، مضيفا: "في هذه اللحظة، بخلاف الذين يعانون من ضعف المناعة، لن نعطي معززات للناس".