شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء تعيق رحلة الدايت.. منها الإفراط بممارسة الرياضة وعدم النوم جيدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب وباء كورونا الذى تفشى حول العالم منذ ما يقرب من عامين، في تغيير نمط الحياة لمعظمنا وأصبح الاستقرار والخمول أمر سائد نتيجة للعمل من المنزل في محاولة لمواجهة الفيروس ما ترتب عليه اكتساب المزيد من الوزن، وبالرغم من تحول الكثير منا بالفعل إلى روتين أكثر صحة للوقاية من كورونا، إلا أن الوزن إما أنه مستقر أو يزيد ربما بسبب أخطاء يرتكبها معظمنا هي الأكثر شيوعًا والتي قد تعيق أهدافك في إنقاص الوزن، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

أنت لا تأكل ما يكفي

إذا كنت ممن يؤمنون بأن تناول كميات أقل من الطعام سيجعلك تفقد الوزن، فأنت مخطئ، قد يؤدي تناول نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية إلى فقدان الوزن في البداية، ولكن بعد مرور بعض الوقت، يصعب الالتزام بهذه الخطط غير الواقعية، عندما نتبع نظامًا غذائيًا يعتقد المخ أنه في مأزق ويدخل في وضع الجوع ويبطئ العمليات الجسدية الضرورية لحرق السعرات الحرارية بما في ذلك الغدة الدرقية والتمثيل الغذائي وضغط الدم، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

التخلص من المجموعات الغذائية

إذا كان نظامك الغذائي يمنعك من تناول مجموعة غذائية معينة، فقد حان الوقت للتخلى عنه، لا تستبعد أي مجموعة غذائية كاملة مثل البروتينات والكربوهيدرات والدهون من نظامك الغذائي، هذه الأشياء ضرورية في نظامك الغذائي لأنها توفر لك الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم.

نظام غذائي رتيب

لقد اتبعت نظامًا غذائيًا وفقدت الوزن ولكنك وصلت الآن إلى مرحلة الاستقرار، حيث وفقًا للدراسات، يمكن أن تؤدي الأنظمة الغذائية الرتيبة إلى الثبات وفقدان الوزن الذي تحتاجه، لصدمة جسمك لذلك تحتاج لتجربة أنظمة غذائية أخرى لتحقيق نتائج فعالة.

إن إجهاد نفسك من خلال ممارسة الرياضة بشكل مفرط لن يساعدك على إنقاص الوزن، تلعب التدريبات المنتظمة دورًا مهمًا في إنقاص وزنك، ولكن الإفراط في ممارسة الرياضة لن يساعدك أبدًا وقد يأتي بنتائج عكسية.

أظهرت الدراسات أن النظام الغذائي يلعب دورًا أكبر بنسبة 70٪ في إنقاص الوزن مقارنة بالتمارين الرياضية بنسبة 30٪.



فقدان الوزن

عدم القيام بنشاط بدنى

يسمى الجلوس لفترات طويلة بالتدخين الجديد، عندما تجلس لفترة طويلة دون أن تتحرك يتوقف جسمك عن إنتاج إنزيم مثبط للدهون والذى يلعب دورًا مهمًا في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن.

أنت بحاجة إلى النوم أكثر

يلعب النوم دورًا مهمًا في رحلة إنقاص الوزن، قد تؤثر قلة النوم لمدة 6 إلى 8 ساعات يوميًا على رحلة إنقاص الوزن، حيث يعاني الأشخاص المحرومون من النوم من بطء في عملية التمثيل الغذائي مقارنة بالأشخاص الذين ينامون عدد ساعات كافى في كل ليلة.