إيران تعلن فشلها في مواجهة كورونا بمدينة مشهد: لا يمكن حصر الوفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال التلفزيون الإيراني، الخميس، في تقرير له من مدينة مشهد الواقعة شمال شرق البلاد، وثاني أكبر المدن بعد طهران، إنه لا يمكن حصر أعداد وفيات كورونا بهذه المدينة.

وذكرت تقارير إيرانية أن مدينة مشهد تحتل المرتبة الأولى في عدد الإصابات والوفيات جراء تفشي فيروس كورونا، حتى أنها باتت أخطر من العاصمة طهران.

وقال حاكم مدينة مشهد، محمد رضا هاشم: "أدى ارتفاع عدد الوفيات جراء كارثة كورونا في مشهد إلى نقص في التوابيت وسيارات الإسعاف".





وأضاف هاشمي في حديث للصحافة المحلية أنه يطلب من سائقي سيارات الأجرة نقل جثامين ضحايا كورونا بسبب عدم قدرة سيارات الإسعاف على تنفيذ المهمة.

ومنذ فترة بدأت وزارة الصحة الإيرانية إخفاء بعض الأرقام التي كانت تنشرها للمحافظات والمدن الإيرانية لعدد ضحايا فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن القوى الطبية العاملة في مستشفيات مدينة مشهد يشكون من صعوبة الأوضاع جراء تفشي هذه الجائحة.





وفي سياق متصل، وصل وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، الخميس، إلى مدينة مشهد، مشدداً على ضرورة وضع آلية جديدة للتعامل مع فيروس كورونا.

وقال نمكي الذي سيترك منصبه قريباً إن "سلالة دلتا المتحورة من كورونا تستهدف الشباب أكثر من كبار السن.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، تسجيل 568 حالة وفاة و39 ألفاً و49 إصابة بفيروس كورونا.