شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الصحة”: متحورات كورونا سريعة الانتشار وننصح بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعتين - 7:43 مساءً, 12 أغسطس 2021 م
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أوضحت الصحة أن متحورات فيروس كورونا سريعة الانتشار، مشددةً على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها -بإذن الله-، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).