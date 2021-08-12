“الصحة”: متحورات كورونا سريعة الانتشار وننصح بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها

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أوضحت الصحة أن متحورات فيروس كورونا سريعة الانتشار، مشددةً على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها -بإذن الله-، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).