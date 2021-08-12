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“الصحة”: متحورات كورونا سريعة الانتشار وننصح بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعتين - 7:43 مساءً, 12 أغسطس 2021 م

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أوضحت الصحة أن متحورات فيروس كورونا سريعة الانتشار، مشددةً على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها -بإذن الله-، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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