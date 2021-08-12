"الصحة السعودية" تحذر من متحورات كورونا.. وتؤكد أهمية تلقي جرعتي اللقاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزارة الصحة السعودية أن متحورات فيروس كورونا سريعة الانتشار، مشددةً على أهمية أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأعلنت الوزارة تسجيل 766 إصابة مؤكدة وتعافي 1532 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9404 منها 1387 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في السعودية بلغ 536693 حالة، فيما بلغت حالات التعافي 518911، في حين تم تسجيل 12 حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 8378 حالة.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كوورنا.