شكرا لقرائتكم خبر عن دراسةأمريكية:النساء المصابات بـ كورونا أثناء الحمل أكثر عرضة للولادة المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة صادرة عن جامعة كاليفورنيا، أن الولادة المبكرة تحدث أكثر عند النساء المصابات بفيروس كورونا أثناء الحمل.

وتوصل الباحثون أن النساء المصابات بـ كورونا أثناء الحمل أكثرعرضة بنسبة 60٪ لإنجاب طفل مبتسرأى قبل 32 أسبوعًا من الحمل.



النساء الحوامل وكورونا

وبالنسبة للنساء اللواتي يعانين من مرض أساسي مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو السمنة بالإضافة إلى الإصابة بفيروس كورونا، ارتفع خطر الولادة المبكرة إلى 160٪.

ويعتقد الباحثون أنه مع زيادة الإصابات ومتغير دلتا، يجب أن نعتبر النساء الحوامل، مجموعات تحتاج إلى تحديد أولوياتها، مع سياسات داعمة للحد من التعرض والإجهاد، بالإضافة إلى زيادة الوصول إلى الرعاية.

وفي وقت الولادة ، كان 40٪ من المشاركين في الدراسة لديهم تأمين عام ، و 15.9٪ يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، أو السكري ، أو السمنة ، أو مزيج من هذه الحالات.

الاحتياطات أمر لا بد منه

وأكد الباحثون أنه من الضروري اتخاذ خطوات وقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا لدى النساء الحوامل من أجل تجنب الولادة المبكرة، مثل التطعيم، وفيما يلي بعض الاحتياطات قبل الحصول على اللقاحات للحوامل: