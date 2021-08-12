شكرا لقرائتكم خبر عن اللحوم المصنعة والملح أبرزها ..أطعمة قد تعرضك للإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك علاقة قوية بين العادات الغذائية السيئة وزيادة فرص الإصابة بمرض السرطان، فاتباع نظام حياتي وغذائي غير صحي يزيد من فرص الإصابة بهذا المرض، وأشار التقرير المنشور عبر موقع " medicalnewstoday"، أن ارتفاع أعداد الإصابة بمرض السرطان يكون السبب الشائع لها الخيارات الغذائية غير الصحية، واتباع بعض العادات اليومية المضر بالصحة كالتدخين وعدم ممارسة الرياضة.

وأكد التقرير، أنه في أوائل الستينيات، اكتشف الباحثون أن معدلات الإصابة بالسرطان مختلفة في كل بلد عن الأخرى، والسبب في ذلك هو طبيعة النمط الغذائي في كل بلد، فالبلاد التي تتناول الأطعمة الصحية يقل لديها فرص الإصابة.

وقدم التقرير، العديد من الأطعمة التي تزيد من فرص الإصابة بمرض السرطان، ومنها:-اللحوم المصنعة

هناك علاقة قوية بين تناول اللحوم المصنعة والإصابة بمرض السرطان، في عام 2015 أكدت الوكالة الدولية لبحوث السرطان، أن اللحوم المصنعة هي لحوم مسرطنة، وفي عام 2018 أضافت الوكالة أن زيادة تناول اللحوم المصنعة إلى حوالي 60 جرامًا يوميًا تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنحو 20٪.

وأكد التقرير، أن اللحوم المصنعة تزيد من فرص الإصابة بسرطان القولون، والمعدة، والثدي.

-الأطعمة السريعة

تحتوي الأطعمة السريعة علي الزيوت المهدرجة غير الصحية، والتي تزيد من فرص الإصابة بالسرطان، وأيضا محسنات النكهات والمحليات الصناعية، وجميعها أشياء غير طبيعية.

وفي دراسة أقيمت عام 2018، تضمنت بيانات 105000 شخص ، كشفت أن زيادة استهلاك الأطعمة السريعة يزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان بأنواعه المختلفة بنسبة تصل إلى 12 ٪، وتزيد من فرصة الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 11 ٪.

-الأنظمة الغنية بالملح

تناول الأطعمة الغنية بالملح تزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان، وخاصة سرطان المعدة، والمريء.

-المشروبات الساخنة

تناول المشروبات الساخنة يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، حيث صنفت الوكالة الدولية لبحوث السرطان المشروبات التي تزيد درجة حرارتها عن 149 درجة فهرنهايت أي 65 درجة مئوية، على أنها مسببة للإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان المريء، فالإصابات المتكررة تكون مرتبطة بحرارة المشروبات.