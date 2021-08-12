شكرا لقرائتكم خبر عن العودة إلى المدرسة.. 6 طرق صحية لإعداد أطفالك للفصل الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في شهر سبتمبر يبدأ الأطفال الاستعداد لدخول المدرسة، وسواء كان طفلك سيبدأ المدرسة لأول مرة أو يستكمل المراحل الدراسية، فمن المهم أن يكون مستعدًا جيدًا للفصل الدراسي الجديد.



تأهيل الأطفال والاستعداد للمدرسة

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ففي حين أنه من الضروري قضاء بعض الوقت والاستمتاع بعطلة الصيف، إلا أن هناك عددًا من الأشياء البسيطة التي يمكنك القيام بها لإعادة أطفالك إلى الحالة الذهنية المناسبة للفصل الدراسي.

إليك 6 طرق سهلة لإعداد طفلك للعودة إلى المدرسة... 1.استمتعوا بالهواء الطلق..

من الجيد عقليًا وجسديًا الخروج في الهواء الطلق والاستفادة القصوى، ويعتبر ضوء الشمس معزز طبيعي للمزاج ومصدر كبير لفيتامين" د "الطبيعي، مما يساعد على الحفاظ على الأسنان والعظام قوية وصحية، يلعب فيتامين د أيضًا دورًا في جهاز المناعة.



العودة للمدرسة

خلال أشهر الربيع والصيف، من الأسهل عمومًا الحصول على جرعة فيتامين د التي نحتاجها بفضل التعرض لأشعة الشمس، جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي صحي ومتوازن.

ولكن مع دخول الخريف والشتاء، تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات بتناول مكمل غذائي يومي يحتوي على 10 ميكروجرام من فيتامين د، كما توصي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و4 سنوات بتناول جرعة واحدة يوميًا على مدار السنة.

2.كن نشطا

خلال العطلة المدرسية، فمن المهم أن يمارس الأطفال فوق سن الخامسة ما يكفي من التمارين على الأقل ساعة يوميًا من النشاط البدني المعتدل، بينما يجب تشجيع الأطفال دون سن الخامسة على المشاركة في مجموعة من اللعب النشطة لمدة 180 دقيقة يوم، ويعد الحفاظ على اللياقة البدنية والنشاط البدني، وكذلك اتباع نظام غذائي متوازن، من أفضل الطرق لدرء السمنة لدى الأطفال، والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة أخرى مثل مرض السكري ومشاكل القلب.

بالإضافة إلى الفوائد الصحية العديدة، فهي أيضًا فرصة رائعة لك لقضاء بعض الوقت الجيد مع أطفالك (والحصول على لياقتهم في نفس الوقت).

التمرين يبني القوة وكذلك يساعد على تقوية العظام والعضلات للمساعدة في دعم النمو الطبيعي وتطور العظام لدى الأطفال.

3. دعم مناعتهم

مع عودة الأطفال إلى الفصل الدراسي في سبتمبر وسط مخاوف بشأن الموجة الثالثة من كورونا في المملكة المتحدة، يبدو إن الحفاظ على نظام مناعة قوي طوال العام الدراسي أكثر أهمية من أي وقت مضى، أفضل طريقة للقيام بذلك هي تناول مجموعة كبيرة من الفاكهة والخضراوات وشرب الكثير من الماء.

4.شجعهم

من المهم إبقاء عقول الأطفال متحمسة، حيث يتعلق الأمر أكثر بالاستمرار في ممارسة المهارات والانخراط في فرص التعلم حتى يبدأوا العام الدراسي الجديد.

من الأنشطة الممتعة والسهلة القيام بها مع الأطفال الصغار والمراهقين على حدٍ سواء القراءة، فهى أداة قوية للاسترخاء، وتساعد على إقامة صلة بين الوالدين والطفل، إنها أيضًا طريقة رائعة لإبقائهم مشغولين بعيدا عن شاشات الموبايل والكمبيوتر.

5. تأكد من أنهم يتناولون نظامًا غذائيًا متوازنًا..

الإجازات توفر فرصة لتأسيس عادات غذائية صحية يمكن لأطفالك الاستمرار فيها في العام الدراسي المقبل، إذا كنت قلقًا من أن طفلك لا يأكل ما يكفي من الفاكهة والخضراوات، فيمكن اشراكهم في صنع العصائر، أو عمل وصفة صحية لذيذة يمكنك طهيها معًا.

6. النوم..

في حين أنهم ربما استمتعوا ببعض الليالي في السهر لفترات طويلة خلال العطلات، من المهم أن يحصلوا على قسط كافٍ من النوم، لأن عدم القيام بذلك يمكن أن يكون له تأثير سلبي على جهاز المناعة، وذلك لأن قلة النوم يمكن أن تجعل الجسم يفرز هرمون الكورتيزول، والذي يمكن أن يضعف جهاز المناعة في الجسم.

توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بأن يحتاج الطفل البالغ من العمر 5 سنوات إلى حوالي 11 ساعة من النوم في الليلة، بينما يحتاج الطفل البالغ من العمر 9 سنوات إلى 10 ساعات تقريبًا.

يمكن أن تساعد طقوس وقت النوم المنتظمة طفلك على الاستعداد بشكل أفضل للنوم، عقليًا وجسديًا، قد يساعد الاستحمام الدافئ مع الموسيقى الهادئة وقصة ما قبل النوم على الاسترخاء والانجراف.

حاول تجنب الشاشات لمدة ساعة على الأقل قبل وقت النوم، حيث يمكن أن تؤثر الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون على مدى سهولة نوم الأطفال، تبعث هذه الأجهزة الضوء الأزرق الذي يمنع إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون طبيعي يتم إطلاقه في المساء والذي يتحكم في دورة النوم والاستيقاظ (المعروفة أيضًا بإيقاع الساعة البيولوجية).