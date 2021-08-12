شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" تطلب من شركة موديرنا زيادة أعداد الأطفال المسجلين بتجربة لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شبكة بلومبرج الإخبارية، أن شركة موديرنا Moderna تضاعف تسجيل الأطفال في تجربة لقاح كورونا أقل من 12 عامًا، بعد طلب من المنظمين الأمريكيين"FDA" لجمع بيانات أمان إضافية.

وقال الموقع، ستسجل دراسة موديرنا ما يقدر بنحو 13.275 ألف مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 12عامًا، وفقًا لقائمة على موقع Clintrials.gov. في منشور بتاريخ أواخر يوليو، قالت شركة كامبريدج بولاية ماساتشوستس إنها ستسعى لتسجيل حوالي 7000 طفل.

وأوضحت الشبكة، لقد أثارت زيادة الإصابات بفيروس بين الأطفال بسبب متغير دلتا مخاوف متزايدة مع اقتراب استئناف الخريف في المدارس. قالت شركة موديرنا Moderna الشهر الماضي إنها ستوسع التجربة بناءً على طلب المنظمين الأمريكيين، الذين كانوا يسعون للحصول على بيانات إضافية وسط مخاوف من أن اللقاح المعتمد على تقنية mRNAيؤدى إلى آثار جانبية نادرة على القلب.

قالت شركة فايزرPfizer وشريكتها BioNTech أيضًا إنهما يعتزمان توسيع حجم دراستهما تحت سن 12 عامًا.

وأكد راي جوردان المتحدث باسم موديرنا أن تقدير التسجيل الجديد يعكس جهود الشركة لتوسيع نطاق التجربة في الأطفال الصغار على لقاح كورونا بعد مناقشات مع هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA".

أوضحت شركة موديرنا Moderna في يوليو إنها تتوقع الإبلاغ عن بيانات من تجربة أقل من 12 عامًا في وقت لاحق من هذا العام أو في بداية عام 2022، نظرًا لأن الفئات العمرية المختلفة تسجل في أوقات مختلفة، فمن الممكن أن تكون البيانات المؤقتة متاحة في مراحل زمنية مختلفة.

أوضحت شركة موديرنا Moderna في يوليو إنها تتوقع الإبلاغ عن بيانات من تجربة أقل من 12 عامًا في وقت لاحق من هذا العام أو في بداية عام 2022، نظرًا لأن الفئات العمرية المختلفة تسجل في أوقات مختلفة، فمن الممكن أن تكون البيانات المؤقتة متاحة في مراحل زمنية مختلفة.