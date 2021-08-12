شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتخلص من الوزن الزائد بدون مضاعفات صحية .. أبرزها الصيام المتقطع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التخلص من الوزن الزائد حلم لدى الكثيرين، فنجد أن الأشخاص الراغبين في إنقاص وزنهم يسعون لاتباع العديد من الأنظمة الغذائية للحصول علي جسم رشيق ووزن مثالي، والعديد من الدراسات الطبية تؤكد أن اتباع بعض الحيل والعادات اليومية هي أهم النقاط للحصول على الوزن المثالي.

ووفقا لما نشره موقع " medicalnewstoday"، سنتعرف على أهم النصائح للتخلص من الوزن الزائد بشكل سريع، وأيضا بصحة جيدة دون التعرض لأي مضاعفات صحية، ومنها:

الصيام المتقطع

انتشر في الآونة الأخيرة نظام غذائي، يعتمد على الصيام لمدة زمنية محددة، وأيضا تناول الطعام خلال فترة زمنية أقصر خلال اليوم، وهذا النظام أثبت قدرته على فقدان العديد من الكيلو جرامات.

وطريقة القيام بهذا النظام تعتمد علي الصيام لمدة 16 ساعة وتناول الطعام لمدة 8 ساعات فقط خلال اليوم، وقد أشارت الدراسات إلى أن هذا النظام يؤدي إلى استهلاك عدد أقل من السعرات الحرارية وفقدان الوزن .

- نظام غذائي مع ممارسة الرياضة

تحديد نوعية الطعام المتناول تعد من أهم الحيل الغذائية، فيجب على الشخص التعرف على القيمة الغذائية من الطعام المتناول، وأيضا عدد سعراته الحرارية، مع ضرورة ممارسة الرياضة يوميا، لأنها تزيد من فرص حرق الدهون داخل الجسم، ولذا اهتم بتناول الخضراوات والفواكه والبروتين بشكل يومي، مع القيام بالنشاط البدني.

- تناول البروتين في وجبة الإفطار

هل تعلم أن تناولك للبروتين في وجبة الإفطار يساعد على تنظيم هرمون الشهية، أي يشعرك بالشبع لفترات زمنية طويلة، ولذا يمكنك تناول البيض، الشوفان، الفول في وجبة الإفطار.

- التقليل من تناول السكريات والنشويات

يمكنك استبدال الأطعمة الغنية بالسكريات والنشويات بالأطعمة المفيدة للجسم، وغير المرتفعة السعرات الحرارية، ويمكنك تناول الألياف، والبروتين، والخضراوات والفواكه، فهي أطعمة صحية قليلة السعرات الحرارية.