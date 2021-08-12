فلسطين تتسلم 150 ألف جرعة من لقاح "فايزر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تسلمت 150 ألف جرعة من لقاح "فايزر" ضد كورونا، من أصل نحو 4 ملايين جرعة اشترتها السلطة الفلسطينية من الشركة الأمريكية تصلها على دفعات.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، في بيان، الخميس، إن السلطة الفلسطينية تسلمت حتى الآن حوالي مليون جرعة من الكمية التي اشترتها في مايو/أيار الماضي.



وأضافت أن "الكمية التي اشترتها الحكومة من شركة فايزر تصل بشكل أسبوعي وبكميات متفاوتة، استناداً إلى برنامج التوريد المتفق عليه مع الشركة، حيث وصلنا منها حوالي مليون جرعة حتى الآن".

وأوضحت الوزيرة أن السلطة ستكون قد تسلمت الأربعة ملايين جرعة كاملة بنهاية العام الجاري.

وأعلنت كيلة أن الوزارة سترسل، الخميس، حوالي 100 ألف جرعة من اللقاح إلى قطاع غزة.

ووصل إلى الأراضي الفلسطينية حتى اليوم حوالي 2 مليون جرعة من مصادر مختلفة، من ضمنها 1.5 مليون جرعة تم شراؤها من موازنة السلطة الفلسطينية الخاصة.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن عدد الحاصلين على لقاحات مضادة لـ"كوفيد-19" وصل إلى 512.416 شخصاً في الضفة الغربية و113.863 شخصا بغزة.

وتواصل السلطة الفلسطينية دعوة الفلسطينيين لتلقي اللقاح، إضافة إلى إجراءات اتخذتها لحث الرافضين على أخذه.