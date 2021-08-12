شكرا لقرائتكم عملات مشفرة قصة العملة المشفرة التي سيتقاضها ميسي.. قفزت 130% في 5 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في عام 2018، خطا نادي باريس سان جيرمان PSG خطوة رائدة في عالم التشفيرة وسلاسل الكتل Blockchain، بعد أن أصبح لدى النادي أول امتياز رياضي في عالم التشفير بالاشتراك مع شركة Socios.com.

وعمل كل من باريس سان جيرمان و Socios.com جنباً إلى جنب للاستفادة من هذه الطريقة الجديدة والفريدة من نوعها لربط الجماهير بالنادي.

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وكشف النادي الباريسي اليوم الخميس عن الاتفاق مع نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل حديثاً لصفوف النادي، عن سداد جزء من دفعة الترحيب الخاصة به بعملة الجماهير المشفرة المعروفه باسم PSG Fan Tokens.

وقدرت مصادر لوكالة رويترز، قيمة دفعة الترحيب بين 29 إلى 35 مليون دولار، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

ما هو $PSG؟

مثل عملة بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، يمكن تداول رموز المعجبين في البورصات. كما أنها تشترك مع العملات المشفرة الأخرى في ميل لتقلبات الأسعار الجامحة، مما دفع بعض المنظمين إلى إصدار تحذيرات للمستثمرين بشأن الأصول الرقمية.

ومن خلال $ PSG Fan Tokens، يحصل المشجعون في جميع أنحاء العالم على فرصة لاختيار رسالة تحفيزية على حائط غرفة الملابس قبل مباراة رئيسية أو هدف الموسم أو الفائزين بجوائز نهاية الموسم للنادي.

وأدى الضجيج المحيط بالتعاقدات الأخيرة في نافذة الانتقالات الصيفية المزدحمة للنادي إلى زيادة كبيرة في الاهتمام برموز PSG Fan Tokens، حيث تجاوزت أحجام التداول 1.2 مليار دولار في الأيام التي سبقت الانتقال.

وتنظر الأندية بشكل متزايد إلى العملات المشفرة كمصدر لإيرادات جديدة، ويقول موقع Socios.com، الذي يوفر الرموز المميزة لـ PSG والأندية الكبرى الأخرى، إن الرموز المميزة قد حققت ما يقرب من 200 مليون دولار للأندية الشريكة في عام 2021، حيث شهد PSG بالفعل إيرادات من صفقة ميسي.

وارتفع رمز PSG، الذي تبلغ قيمته السوقية حوالي 52 مليون دولار، أكثر من 130% في خمسة أيام فقط وسط تكهنات حول وصول ميسي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بأكثر من 60 دولاراً يوم الثلاثاء.