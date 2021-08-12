شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تحليل حمض اليوريك ولماذا يطلبه طبيبك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمض اليوريك هو أحد منتجات النفايات التي ينتجها الجسم عن طريق البول والبراز، يمكن لأي شخص إجراء اختبار حمض البوليك لتحديد مستوى حمض البوليك في الدم أو البول، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية إجراء حمض اليوريك ولماذا يطلبه الطبيب، وفقاً لموقع " medicalnewstoday".

يعد إنتاج حمض اليوريك جزءًا من عملية مهمة يستخدمها الجسم لتنظيم الكبد، ومع ذلك، فإن الأداء السليم لعملية التمثيل الغذائي وإفراز الأمعاء والكلى أمر أساسي في التأكد من عدم تراكم مستويات حمض البوليك.

المصطلح الطبي عندما تصبح مستويات حمض اليوريك مرتفعة للغاية هو فرط حمض يوريك الدم يمكن أن يسبب تراكم حمض اليوريك مشاكل مثل النقرس وحصوت الكلى والسكري.

على الرغم من أن مستويات حمض اليوريك أقل شيوعًا، إلا أنها قد تصبح أيضًا منخفضة جدًا وهذا ما يسمى نقص حمض يوريك الدم قد ينتج هذا عن تناول شخص أدوية معينة أو الإصابة بمرض كامن مثل الأورام أو مرض السكري.

ما هو اختبار حمض اليوريك؟

يُمكِّن اختبار حمض البوليك الطبيب من تقييم مدى جودة إنتاج الجسم لحمض البوليك والتخلص منه.

يمكن أن يؤثر العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي على عملية التمثيل الغذائي، ونتيجة لذلك ، يزيد خطر الإصابة بفرط حمض يوريك الدم لدى الأشخاص لهذا السبب ، قد يحتاج الشخص الذي يخضع لمثل هذا العلاج من السرطان إلى اختبار حمض البوليك بانتظام.

في حالات أخرى، قد يحتاج الأشخاص إلى إجراء اختبار لأنهم يظهرون أعراض حالات مرتبطة بفرط حمض يوريك الدم.

إذا أظهر الشخص علامات أو أعراض حصوات الكلى، أو إذا اعتقد الطبيب أنه قد يكون مصابًا بالنقرس الذي قد يؤدي إلى تكوين حصوات الكلى، فمن المرجح أن يطلب الطبيب عينة بول على مدار 24 ساعة.

لماذا يقوم الأطباء بطلب تحليل مستويات حمض البوليك؟

يمكن أن يتسبب وجود مستويات حمض البوليك خارج النطاق الطبيعي في العديد من المشكلات الصحية.

تتراوح الحالات التي تنجم عن ارتفاع مستويات حمض البوليك من النقرس، وهو نوع من التهاب المفاصل، إلى تصلب الشرايين، حيث تتراكم اللويحات وتسد الشرايين هذا يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات حمض البوليك إلى تفاقم التوقعات بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز العصبي المركزي، مثل التصلب المتعدد، ويزيد من المخاطر عندما يصاب الأشخاص بفيروس مثل التهاب السحايا الفيروسي.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أعراض حالات مرتبطة بحمض البوليك ، يمكن للاختبار تمكين الطبيب من تشخيص الحالة وإدارتها.

أولئك الذين يراقبون مستويات حمض اليوريك بسبب العلاج المستمر يمكنهم استخدام النتائج لتعديل نظامهم الغذائي ومنع حدوث الآثار الضارة.

من الذي قد يحتاج إلى اختبار حمض اليوريك؟

يحتاج بعض الأشخاص إلى اختبار حمض اليوريك بانتظام لأنهم معرضون لخطر تجاوز مستوياتهم إلى ما هو أبعد من النطاق الصحي. وهذا يشمل أولئك الذين يخضعون للعلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي.

قد يحتاج البعض الآخر إلى اختبار لأنهم يعانون من أعراض حالة مرتبطة بحمض البوليك، مثل: الإصابة بمرض النقرس.

والنقرس هو نوع من التهاب المفاصل الذي يتطور عندما تصبح مستويات حمض البوليك مرتفعة للغاية يمكن أن تكون نوبات النقرس مؤلمة للغاية وقد تستمر لأيام أو شهور.

تشمل علامات وأعراض النقرس

-آلام المفاصل الشديدة

-احمرار

-تورم

-الحرارة

قد يحتاج الشخص الذي يتعافى من حصوات الكلى المتكررة أو يعاني منها إلى اختبار حمض البوليك بانتظام لمعرفة سبب تكوّن الحصوات.