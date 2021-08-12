شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر عدم غسل الكمامة القماش على صحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتداء الكمامة من الأشياء الضرورية التي يجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا، ونظرًا لارتفاع عدد حالات متغير دلتا حول العالم، حثت الحكومات ومنظمات الصحة حول العالم الناس على الاستمرار في ارتداء الأقنعة واتباع السلوك المناسب للوقاية من كورونا، ولكن عدم غسل الكمامة القماش يؤثر على صحتك ويضعف من فاعلية الكمامة في الوقاية من جزيئات الفيروس، في هذا التقرير نتعرف على تأثير عدم غسل الكمامة، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

وفقًا للمسئولين في مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن ارتداء الكمامة هو "الإجراء المؤقت" الوحيد للوقاية من كورونا.

هل يجب على الأشخاص الذين تم تطعيمهم ارتداء الأقنعة؟

حذر الخبراء الناس من انتشار العدوى وطلبوا من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بشكل كامل أن يظلوا يقظين ويستمروا في ارتداء الكمامات.

تأثير عدم غسل الكمامة على صحتك

يمكن أن تؤثر ساعات طويلة من ارتداء الكمامة عليك سلبًا، وفيما يلي بعض الآثار الجانبية لارتداء أقنعة غير مغسولة ومفرطة الاستخدام وغير صحية عليك.

مضاعفات الجلد

أبلغ العديد من الأشخاص عن حساسية جلدية مختلفة بعد ساعات طويلة من ارتداء القناع.

حب الشباب

من أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا حب الشباب الجلدي الذي يؤدي إلى الاحمرار والتهيج ارتداء القناع يجعل بشرتك تتعرق ويسد المسام ويؤدي إلى ظهور حب الشباب.

زيادة خطر الإصابة بالعدوى

قد يؤدي ارتداء نفس القناع لساعات طويلة إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى، يمكن للفيروس أن يلتصق بالكمامة وإذا لم يتم غسلها يمكن أن يؤدي إلى الإصابة.

هل يمكن أن يسبب ارتداء الأقنعة غير المغسولة عدوى الفطريات السوداء؟

أثار الخبراء مخاوف بشأن "الأقنعة غير الصحية" التي تسهم في الإصابة بالفطريات الفطرية.

أفضل قناع للوجه

يمكنك إما اختيار الأقنعة الجراحية التي يمكن استخدامها وإلقائها أو اختيار أقنعة قطنية يمكن غسلها وإعادة استخدامها إذا كانت بشرتك حساسة.