بعضها خطير.. رائحة الفم مؤشر لعدد من الأمراض

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

رائحة الفم مؤشر على بعض الأمراض

من الممكن أن تتسبب بقايا الطعام الموجودة في الأسنان برائحة الفم، ولكنها تعد أيضا مؤشرًا على الإصابة بعدة أمراض.

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إن انبعاث رائحة كريهة من الفم رغم العناية الجيدة بالفم والأسنان يدق ناقوس الخطر؛ إذ إنه ينذر بالإصابة بمرض ما.

وأوضحت الرابطة أن انبعاث رائحة كريهة من الفم يشير إلى الإصابة بالتهاب اللثة أو التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب اللوزتين أو التهاب البلعوم.

وأضافت الرابطة أن انبعاث رائحة حمضية من الفم فيرجع إلى التهاب الأغشية المخاطية المبطنة للمعدة أو إلى أحد أورام المريء.

وينذر انبعاث رائحة الفاكهة من الفم بالإصابة بداء السكري، بينما يشير انبعاث رائحة كالبول أو الأمونيا من الفم إلى مشاكل الكلى كقصور الكلى أو الفشل الكلوي.

وعلى أية حال يجب استشارة الطبيب للتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراء انبعاث رائحة كريهة من الفم رغم العناية الجيدة بالفم والأسنان.