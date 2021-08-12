شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد دايت الصيام المتقطع على تقليل ألم البطن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصيام المتقطع هو أحد الأنظمة الغذائية التي تساعد في إنقاص الوزن، وهو نظام يتناوب بين فترة الصيام وفترة لتناول الطعام، وكشفت دراسة جديدة أن الصيام المتقطع يمكن أن يفيد صحتك بطريقة لا علاقة لها بفقدان الوزن، وهى أنه يساعد في علاج مشاكل البطن، وفقاً لما نشره موقع "تايمز أوف إنديا".

فائدة جديدة للصيام المتقطع

وفقًا لفريق من الباحثين من جامعة كولومبيا البريطانية الكندية، يمكن للصيام أن يمنع الأعراض الشديدة للتسمم الغذائي.

في الاختبارات المعملية التي أجريت على الفئران، وجد الباحثون أنه عند تناول السالمونيلا عن طريق الفم للفئران التي كانت صائمة لمدة 48 ساعة، فإنها تعاني من عدوى أقل.

لم تسبب البكتيريا تسممًا غذائيًا في الفئران مقارنة بأولئك الذين كانوا يتبعون نظامًا غذائيًا عاديًا، وذكر العلماء أن الصيام يمكن أن يقلل من تلف أنسجة الأمعاء والالتهابات، والتي يمكن أن تكون من الأسباب الرئيسية لعدم الراحة في الجهاز الهضمي في حالة التسمم الغذائي.

وفقًا للباحثين، عندما يكون الطعام الموجود في الأمعاء محدودًا، يقوم الميكروبيوم بفصل العناصر الغذائية المتبقية، مما يمنع مسببات الأمراض من اكتساب الطاقة التي يحتاجونها لإصابة الإنسان.

ذكر فريق الباحثين أيضًا أن الصيام أو عدم الصيام للوقاية من أعراض التسمم الغذائي يعد موضوعًا معقدًا، هناك الكثير من النظريات المتعلقة به. لا يمكن استخلاص نتيجة ملموسة من هذه الدراسة حيث إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال.

فوائد أخرى للصيام المتقطع غير فقدان الوزن

إن فقدان الوزن ليس فقط الفائدة الوحيدة من الصيام المتقطع، بل يمكن أن يساعدك نمط الأكل هذا بأكثر من طريقة.

يغير وظيفة الهرمونات

خلال فترة الصيام تحدث عدة أشياء في جسمك، يتغير مستوى الهرمون لجعل الطعام المخزن متاحًا بشكل أكبر لإنتاج الطاقة وإصلاح الخلايا ينخفض ​​مستوى الأنسولين بشكل كبير ويبدأ الجسم في إزالة النفايات من الخلايا.

لتقليل الالتهابات في الجسم

الشيخوخة والأمراض المزمنة كلها ناتجة عن الإجهاد التأكسدي. تتفاعل الجذور الحرة الموجودة في الجسم مع الجزيئات المهمة الأخرى، مثل البروتين والحمض النووي، وتتلفها. يعزز نمط الأكل هذا مقاومة الجسم للإجهاد التأكسدي.

إنه جيد لصحة القلب

أثبت الصيام المتقطع أيضًا أنه مفيد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. يمكن أن يساعد في تحسين مستويات السكر في الدم وضغط الدم والدهون الثلاثية في الدم، وكلها تساهم في أمراض القلب.

يمكن أن تفيد عقلك

يحسن الصيام المتقطع ميزات التمثيل الغذائي المختلفة المعروفة بتحسين صحة الدماغ. تشير الدراسات إلى أنه قد يزيد من نمو الخلايا العصبية الجديدة ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.