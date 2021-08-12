شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: ضرورة حصول الحامل على لقاح كورونا.. ولا توجد علاقة بين الإجهاض والمصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" إنه ينبغي تطعيم النساء الحوامل ضد فيروس كورونا بناء على تحليل جديد أكد أنه لا يوجد علاقة بين خطر الإجهاض مع التطعيم، وفقاً لما ذكره موقع "نيويورك تايمز".

وأوضح مركز السيطرة على الأمراض إنه لم يجد أي مخاوف تتعلق بالسلامة للحوامل سواء في التحليل الجديد أو الدراسات السابقة.

وأشار مركز السيطرة على الأمراض إن معدلات الإجهاض بعد التطعيم مماثلة للمعدل المتوقع بدون التطعيم، مضيفة أنه يمكن للمرأة الحامل الحصول على أي من اللقاحات الثلاثة التي حصلت على تصريح طارئ وهى: فايزر وموديرنا وجونسون.

ولم تكن مراكز السيطرة على الأمراض قد أوصت سابقًا بتلقيح النساء الحوامل، لكنها قالت إن عليهن مناقشة التطعيم مع الأطباء.

وقالت ساشا إلينجتون، قائدة فريق التأهب والاستجابة للطوارئ في قسم الصحة الإنجابية بمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، إن إقبال النساء الحوامل على اللقاح كان منخفضًا، حيث تلقت 23٪ فقط جرعة لقاح واحدة على الأقل.

وأضافت إلينجتون: " فوائد التطعيم تفوق أي مخاطر محتملة أو غير معروفة".

يزيد الحمل من خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة من كورونا، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، ويزيد كورونا أثناء الحمل من خطر الولادة المبكرة.

قال مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إنه يوصي الآن جميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق بالتطعيم ضد كورونا بما في ذلك النساء الحوامل أو المرضعات أو اللاتي يحاولن الحمل أو قد يصبحن حوامل في المستقبل.

وقالت مديرة مركز السيطرة على الأمراض، الدكتورة روشيل والينسكي، في بيان حول الإرشادات المحدثة: "تشجع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها جميع الحوامل أو الأشخاص الذين يفكرون في الحمل والذين يرضعون من الثدي على تلقي التطعيم لحماية أنفسهم من كورونا".