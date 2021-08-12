كورونا في ليبيا.. 2286 إصابة جديدة و24 وفاة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الخميس، تسجيل 2286 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فضلا عن 24 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 715 إصابة و410 حالات شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 18 حالة وفاة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 276 ألفا و739 شخصا، بينهم 69 ألفا و859 حالة نشطة، ووفاة 3835 شخصا.







وتعاني مناطق غرب ليبيا من انتشار فايروس كورونا وتدهور الوضع الوبائي، وناشد عدد من المستشفيات في الجنوب والغرب، الجهات الخاصة والعامة سرعة توفير الأكسجين في مراكز العزل التي تشهد نقصا حادا.

وكانت السلطات الليبية أعلنت، أمس الأربعاء، تمديد تعليق الدراسة أسبوعا آخر لعدم استقرار الوضع الوبائي في البلاد.