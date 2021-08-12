"FDA" توافق اليوم على إعطاء أصحاب المناعة الضعيفة جرعة ثالثة من لقاح كورونا

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القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، في تقرير جديد اليوم، إن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" ستوافق على اعطاء الأمريكيين الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بالحصول على جرعة ثالثة من لقاح فايزر أو موديرنا اليوم الخميس.



هيئة الاغذية توافق على جرعة ثالثة من لقاح كورونا

وقالت الصحيفة، وجدت الدراسات السابقة، إنه حتى بعد التطعيم الكامل، فإن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة لديهم مستويات منخفضة من الأجسام المضادة أو لا يمكن اكتشافها

وتجري كل من شركتى فايزر وموديرنا Pfizer و Moderna تجارب سريرية للجرعات المعززة منذ شتاء عام 2021

وقالت الصحيفة، لا يمكن للجنة الاستشارية لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)أن توصي بجرعة ثالثة حتى تمنح هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) الموافقة الكاملة على لقاحات كورونا أو توسع استخدام الطوارئ ليشمل المعززات.

أشارت الصحيفة إلى أن الهيئة ستوسع تصاريح استخدام الطوارئ لقاحات Pfizer-BioNTech و Moderna للسماح لاستخدامها كجرعات معززة.

وقالت الصحيفة، إنه ما يصل إلى 3% من جميع الأمريكيين يعانون من نقص المناعة بسبب علاج السرطان أو أمراض المناعة الذاتية أو فيروس نقص المناعة البشرية أو أمراض أخرى، موضحة، إنه في الأشهر القليلة الماضية، أشارت العديد من الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة ليس لديهم نفس القدر من الحماية بعد التطعيم الكامل مثل الأشخاص الأصحاء.



جرعات معززة من لقاح كورونا

في السابق، قال خبراء الصحة إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن الأمريكيين الملقحين بالكامل يحتاجون إلى حقن معززة، ومع ذلك، فقد أظهرت المزيد من الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة لديهم مستويات منخفضة من الأجسام المضادة أو لا يمكن اكتشافها، حتى بعد تناول جرعتين.

وجدت دراسة أجريت في مايو أن جميع مرضى السرطان طوروا عددًا أقل من الأجسام المضادة بعد التطعيم مقارنة بالمشاركين الأصحاء و 10%بالكاد طورت الأجسام المضادة على الإطلاق.



لقاح موديرنا

نظرت دراسة أخرى في يونيو في 30 متلقيًا لزراعة الأعضاء ووجدت أن 24 منهم طوروا مستويات سلبية من الأجسام المضادة مما يعني أنه ليس لديهم أي خلايا مناعية بعد جرعتين من لقاح فايزر Pfizer-BioNTech أو موديرنا Moderna.

وأضافت الصحيفة، إن النتائج مثيرة للقلق لأن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة معرضون بالفعل لخطر متزايد من دخول المستشفى أو الوفاة بسبب الفيروس، هذا يجعل مناعة فيروس كورونا أكثر أهمية لهذه الفئة من السكان، ومع ذلك، قد تكون الجرعة الثالثة وسيلة لزيادة مستويات الأجسام المضادة.



اليوم الموافقة على اعطاء اصحاب المناعة الضعيفة جرعة معززة من اللقاح

على سبيل المثال، وجدت الدراسة حول مرضى زرع الأعضاء أن ثلث المرضى الذين يعانون من مستويات الأجسام المضادة السلبية من الجرعتين الأوليين أظهروا الآن زيادة بعد جرعة ثالثة، كانت أكبر زيادة شوهدت هي مستويات الأجسام المضادة التي ارتفعت 687 ضعفًا.

في الشهر الماضي، قالت اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن الوكالة تعمل على توفير جرعات إضافية للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.