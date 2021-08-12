شكرا لقرائتكم خبر عن الجوارب الضاغطة وشرب الماء.. تعرف على طرق تساعد فى علاج تورم القدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تورم القدمين والكاحلين من المشاكل الصحية المزعجة التى قد تنتج عن الوقوف لساعات طويلة على قدميك أو بسبب الحمل أو لأسباب أخرى، لكن هناك طرقًا لتخفيف تورم القدمين الناجم عن الأسباب اليومية، وفي بعض الأحيان يمكنك منع هذا التورم، فى هذا التقرير نقدم طرق علاج تورم القدمين لتقليل الألم واحتباس الماء، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

ما الذي يسبب تورم القدمين؟

يحدث التورم (أو ما يشير إليه الأطباء باسم الوذمة) عندما يحتفظ جسمك بالسوائل في أسفل الساقين والكاحلين والقدمين، غالبًا ما يحدث على جانبي جسمك.

تشمل الأسباب المحتملة لتورم القدمين والكاحلين ما يلي:

- عوامل نمط الحياة، مثل قلة النشاط البدنى أو زيادة الوزن.

- الحالات الطبية التي تؤثر على حركة السوائل في الجسم ستشمل القائمة الأمراض التي تستهدف القلب والكلى والكبد والأوردة.

- الحمل.

- ارتداء أحذية غير مناسبة.

- الإصابات.

علاج تورم القدمين

علاج تورم القدمين بطرق بسيطة ومنها:

الجوارب الضاغطة

توفر الجوارب الضاغطة ضغطًا لطيفًا على ساقيك مما يعزز الدورة الدموية بشكل أفضل، يساعد هذا في منع تجمع السوائل في الكاحلين والقدمين، مما يعمل على تقليل التورم والألم.

رفع الساقين

إن رفع ساقيك فوق مستوى قلبك يساعد على تصريف السوائل المتراكمة من الأطراف السفلية، في الأساس ، تمنح جهاز الدورة الدموية القليل من المساعدة عن طريق ترك الجاذبية تقوم بعملها.

يمكن أن تساعد أيضًا تمارين اليوجا - مثل الاستلقاء على الأرض مع رفع ساقيك والضغط على الحائط.

الملح الإنجليزي

حمامات الملح الإنجليزي لمدة 15 إلى 20 دقيقة تساعد فى تخفيف تورم القدمين، لأنها غنية بالمغنيسيوم الذى ينتقل للقدمين عبر الجلد.

الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم

احتباس الماء والتورم المصاحب له يمكن أن يكون علامة على نقص المغنيسيوم في هذه الحالة، يمكن أن تكون إضافة الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم إلى نظامك الغذائي حلاً لهذه المشكلة.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم ما يلي:

-المكسرات والبذور (اللوز والكاجو وبذور الكتان والفول السوداني وبذور اليقطين).

-البقوليات

-الحبوب الكاملة الغنية بالألياف (الكينوا).

-منتجات الألبان قليلة الدسم (اللبن ، الزبادي).

-الخضار (السبانخ).

-الشوكولاته الداكنة.

-مكملات المغنيسيوم

تقدم المكملات طريقة أخرى للحصول على دفعة من المغنيسيوم إن تناول 200 مجم إلى 400 مجم من المغنيسيوم يوميًا قد يساعد في تقليل التورم.

ترطيب الجسم

الحل لمشكلة الاحتفاظ بالسوائل هو شرب المزيد من السوائل يحتفظ جسمك بالسوائل بشكل طبيعي إذا شعر أن كمية الماء فى جسمك تنخفض ​​- ويمكن أن يؤدي هذا الاحتباس إلى التورم.

إن شرب المزيد من الماء يمكن أن يساعد أيضًا في التخلص من الصوديوم الزائد والنفايات الأخرى من جسمك.

نصائح لتقليل تورم الكاحل والقدم

إن التغييرات البسيطة في نمط الحياة - مثل التمارين الرياضية وفقدان الوزن - يمكن أن تساعد أيضًا في تقليل التورم أو منعه مع تحسين صحتك العامة ويمكن ممارسة أنشطة مثل المشي والسباحة.

تشمل التوصيات الأخرى ما يلي:

- زيادة حركتك العامة، حيث يمكن أن يؤدي الجلوس أو الوقوف في مكان واحد لفترة طويلة إلى زيادة التورم قد يساعدك مجرد تحريك ركبتيك وثني كاحليك.

- قلل من تناول الملح والكربوهيدرات.