 طريقة تنحيف الزنود الطبيعية السهلة في المنزل  

بيروت - نادين محمد - طريقة تنحيف الزنود الطبيعية السهلة هي ما تبحث عنه الكثيرات ممن يعانين من الوزن الزائد وترهل الجلد في هذه المنطقة. ومن المعروف انه يمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق ممارسة التمارين الرياضية. لكن من الممكن ايضاً الاستفادة من خصائص بعض المكونات الطبيعية التي تعمل على تذويب الدهون وشد الجلد في الوقت نفسه. اذاً يمكن من الآن وصاعداً تجربة طريقة تنحيف الزنود بخلطات طبيعية سهلة التحضير في المنزل.

خلطات تنحيف الزنود



على كل من تبحث عن طريقة تنحيف الزنود السهلة ان تعرف انه يمكنها الاعتماد على بعض المكونات المتوفرة في منزلها.

البيض والزنجبيل وخل التفاح لشد الزنود



المقادير

بياض بيضة واحدة

ملعقة طعام من خل التفاح

ملعلقة طعام من الزنجبيل المبشور



الطريقة

1 يتم اولاً خفق بياض البيض بشكل جيد الى ان يتحول الى موس.

2 يضاف اليه بعد هذا خل التفاح ويتم الخفق مجدداً حتى يمتزج المكونان بشكل تام.

3 يضاف اخيراً الزنجبيل ويتم خلط المكونات حتى الحصول على مزيج متجانس.

4 يطبق الخليط على منطقة الزنود. يترك الى ان يجف. وبعد هذا تتم اضافة طبقة جديدة وتكرار العملية نفسها لمدة ساعة واحدة. ومن المفيد فعل هذا يومياً ولا بد من ملاحظة النتيجة الاولية بعد مرور اسبوع واحد.



زيت الزيتون والنشاء والنخالة



المقادير

ملعقة صغيرة من النشاء

ملعقة طعام من زيت الزيتون الطبيعي

ملعقة طعام من نخالة القمح

الطريقة

1 يتم خلط النخالة وزيت الزيتون والنشاء في وعاء بشكل جيد حتى تتحول المكونات الى مزيج واحد.

2 يوضع المزيج على كل مساحة الزنود مع التركيز على مناطق الجلد المترهل. ومن المهم الحرص على التدليك عن طريق القيام بحركات دائرية بواسطة الاصابع.

3 يترك الخليط بعد هذا لمدة لا تقل عن 30 دقيقة قبل الغسل. ومن المفيد تكرار العملية نفسها مرة كل يومين.

حزام القهوة لتنحيف الزنود



المقادير

نصف كوب من بودرة القهوة

ربع كوب من زيت الزيتون

الطريقة

1 تمزج كمية بودرة القهوة مع كمية زيت الزيتون جيداً حتى الحصول على مزيج متجانس تماماً.

2 تطبق العجينة على مساحة الزندين ويتم لفهما بالنايلون اللاصق المخصص لحفظ الطعام في الثلاجة.

4 يترك هذا الحزام الطبيعي لمدة لا تقل عن 15 دقيقة قبل ان يتم الغسل جيداً بالماء البارد.

ومن اجل الحصول على افضل نتيجة من المهم تكرار هذه العملية التي تساعد على نسف دهون الزنود 3 مرات اسبوعياً.

حرق دهون الزنود بالكركم



في حال البحث عن طريقة تنحيف الزنود الافضل والاكثر سهولة، من المهم ايضاً التعرف على وصفة الكركم سهلة التطبيق في المنزل.

المقادير

3 ملاعق طعام من الكركم

كوب ونصف من الماء الفاتر النقي

الطريقة

1 يمزج المكونان جيداً حتى يتم الحصول على مزيج كريمي متماسك.

2 يتم دهن المزيج على كل منطقة الترهل في الذراعين.

3 يترك المزيج بعد هذا لمدة 45 دقيقة قبل الغسل بالماء الفاتر. وتعتبر هذه الوصفة طريقة تنحيف الزنود المنزلية الاكثر فاعلية وسهولة. ولهذا من المهم تكرار تطبيقها مرتين اسبوعياً.

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