شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن ماسكات النشا لتفتيح البشرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

النشا من المكونات الرائعة التي يمكنها أن تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من العيوب، إليكم ماسك النشا للتفتيح.



احصلي على بشرة فاتحة اللون وصافية من خلال استخدام ماسكات النشا التي تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها بشكل فعال، فيما يلي أفضل ماسكات النشا لتفتيح البشرة.

ماسكات النشا للتفتيح:

ماسك النشا والبطاطس

- عليك بخلط ملعقة صغيرة من النشا مع ملعقة صغيرة من الحليب البودرة، وقطعة من البطاطس المهروسة ويتم تقليبهم بشكل جيد.

- يتم وضع الخليط على البشرة لمدة 10 دقائق حتى يجف الماسك على البشرة.

- تغسل البشرة بالماء الدافئ ويتم وضع ماء الورد حتى يتم غلق المسام، ويمكن استخدام هذا الماسك 3 مرات أسبوعيا.

ماسك النشا والليمون

- يتم خلط 2 ملعقة كبيرة من النشا مع 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ونصف ملعقة صغيرة من الكركم وملعقة صغيرة من صودا الخبز، وملعقة من ماء الورد وتقلب حتى نحصل على خليط متجانس.

- يتم فرد الخليط على البشرة ويترك لمدة 20 دقيقة، وتغسل البشرة بالماء الفاتر، ويتم تكرار الوصفة 3 مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

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ماسك النشا والقهوة:

ماسك النشا والقهوة

- تخلط ملعقة من النشا مع ملعقة من القهوة وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وملعقة صغيرة من دقيق الشوفان.

- يتم توزيع الخليط على البشرة مع الحرص على تدليكها بحركات دائرية، ويترك لمدة 10 دقائق وتغسل البشرة بالماء الفاتر.

ماسك النشا والزبادي:

- عليك بخلط ملعقة كبيرة من النشا مع نصف عصير ليمونة وملعقتين من الزبادي.

- يوضع الخليط على البشرة ويترك لمدة 20 دقيقة، وتغسل البشرة بالماء الدافئ وتكرر مرتين أسبوعيا.

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- النشا يساعد على التقليل من البقع الداكنة الموجودة على البشرة وهذا لاحتوائه على فيتامين أ.

- تجديد خلايا الجلد وهذا لأن النشا يحتوي على المعادن مثل الكالسيوم والحديد.

- بفضل فيتامين ب الموجود بالنشا فإنه يساعد على ترطيب البشرة بعناية فائقة.

- التقليل من التجاعيد وهذا لاحتواء النشا على فيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، مما يحمي البشرة من العلامات الدقيقة وعلامات الشيخوخة.

- التقليل من حروق الشمس وهذا من خلال مزج القليل من الماء مع النشا وتطبيقها على البشرة بعد التعرض للشمس.

- تفتيح لون البشرة وجعلها موحدة وخالية من البقع والحبوب.

- يساعد على التخلص من الزيوت الزائدة الموجودة على البشرة وخاصة للبشرة الدهنية.