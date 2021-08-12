شكرا لقرائتكم خبر عن لو أنت شخص نباتي.. كُل بطاطس وعدس لمد جسمك بالبروتين اللازم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البروتين من أهم المصادر الغذائية للجسم، فتناوله يمد الجسم بالكالسيوم والحديد والعديد من الفيتامينات وأبرزها فيتامين ب12، وهناك نوعان منه: البروتين الحيواني وهو اللحوم بكل أنوعها سواء حمراء أو بيضاء، والنوع الآخر هو البروتين النباتي.

وبالنسبة لمن يتناولون الأطعمة النباتية، ويطلق عليهم نباتيون، لأنهم لا يتناولون اللحوم، فهذا التقرير يقدم مصادر البروتين الأخرى وفقا لموقع "medicalnewstoday"، ومنها:

- العدس

يحتوي على نسبة عالية من البروتين، ولذا فتناوله يمد الجسم بالنسبة التي يحتاجها، كما أن العدس من الأغذية التي تحتوي على الألياف والحديد والبوتاسيوم، ولذا فتناوله هام للجسم.

- الحمص

كل كوب من الحمص يحتوي على 7.25 جم من البروتين، ولذا فتناوله يساعد على إمداد الجسم بنسبة البروتين التي يحتاجها في اليوم.

- الفول السوداني

تناوله يوفر للجسم نسبة جيدة من البروتين، فتناول نص كوب منه يوميا يمد الجسم بـ 20.5 جرام بروتين، كما أنه من الأطعمة المليئة بالدهون الصحية للجسم، ويعمل على تحسين صحة القلب، والحد من تعرضه لأي مشاكل صحية.

- اللوز

كل كوب من اللوز يحتوي علي 16.5 جم من البروتين، فهو غني بفيتامين "هـ"، الذي يحافظ بشكل كبير على صحة البشرة ونضارتها وكذلك صحة العين.

- بذور الشيا

تعد بذور الشيا غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، كالبروتين والألياف وأوميجا 3، لذا يمكنك إضافة ملعقة من بذوره الشيا على كوب من العصير، أو وضع ملعقة على علبة الزبادي، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من فوائدها الصحية.

- البطاطس

تناول البطاطس يمد الجسم بـ 8 جرام من البروتين، كما أنها تحتوي علي نسبة عالية من البوتاسيوم وفيتامين سي، ولذا فهي تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة له.