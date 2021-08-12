ما هو أفضل عطور صيفية للنساء 2021؟

محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

مع حلول فصل الصيف سارعت كثيرات إلى البحث عن أفضل عطور صيفية للنساء 2021 لإضافتها إلى مجموعاتهن التجميلية.



وفي السطور التالية نقدم لكن مجموعة من أفضل العطور النسائية المميزة التي تجعلك مختلفة وعصرية بروائح جذابة تناسب فصل الصيف:

أفضل عطور صيفية للنساء 2021:

عطر Euphoria

من العطور النسائية الجذابة من "كالفن كلاين" بزجاجة أنيقة، وهو مزيج من روائح الفواكه مثل الرمان والأعشاب والأخشاب العطرية والأزهار، ومنها الأوركيد واللوتس والسوسن، وهو من العطور الثابتة التي تدوم لوقت طويل و تناسب النزهات المسائية والسهرات.

عطر j'adore من ديور

عطر مميز جداً يناسب النساء برائحة رائعة ومميزة في زجاجة باللون الذهبي الأنيق ورائحة من مزيج الروائح الخشبية والفواكه مثل البطيخ واليوسفي والبرغموت والخوخ والكمثرى، والأوركيد والياسمين والبنفسج والمسك وخشب الأرز العطري مما يعطيه رائحة ثابتة وهادئة.

أفضل العطور الرجالية الصيفية لعام 2021

عطر Isabella

عطر إيزابيلا من العطور النسائية المنعشة برائحة الزهور والفواكه ويناسب فصل الصيف 2021 برائحة عصرية، حيث إنه مزيج من رائحة الليمون والبرتقال وزهور الأقحوان الحمراء، والسوسن والبنفسج والياسمين.

عطر Chanel N°5

من العطور الصيفية النسائية الكلاسيكية بدرجة ثبات عالية، ويحتوي على روائح الياسمين وخشب الصندل والفانيليا وجوز الهند والأزهار، ويعتبر من العطور الفريدة التي تحرص النساء على استخدامه.

عطر Miss dior الوردي

عطر صيفي للنساء برائحة مميزة وقوية ويجمع بين روائح الورود والعود والمسك الأبيض واليوسفي والجوري الدمشقي، مما يعطيه رائحة من وحي الطبيعة ويزيد من الانتعاش في فصل الصيف.