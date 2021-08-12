باكستان تسجل أكثر من 100 حالة وفاة بكورونا

محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

أعلنت السلطات الصحية الباكستانية اليوم الخميس تسجيل أكثر من 100 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وهذه هي أول مرة تسجل فيها باكستان أكثر من 100 حالة وفاة بالفيروس منذ 20 مايو الماضي.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن السلطات القول إنه تم تسجيل 102 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 24 ألفا و187 حالة.

وسجلت باكستان 4934حالة إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة مليونا و 85 ألفا و 294 حالة.